Фестиваль сакуры у горы Фудзи отменили
Гости региона массово нарушали частное пространство. Без разрешения заходили в дома, чтобы воспользоваться туалетом, пересекали границы чужих участков, справляли нужду во дворах и устраивали скандалы, когда им делали замечания. Об этом пишет издание The Guardian. Особое беспокойство вызывала безопасность детей, плотные толпы туристов буквально вытесняли школьников с тротуаров на их ежедневных маршрутах.
Фестиваль проводился ежегодно на протяжении десяти лет и собирал около 200 тысяч человек. В разгар сезона город Фудзиесида принимал до 10 тысяч туристов в день, а само мероприятие длилось несколько недель. Однако в этом году власти решили поставить точку.
Мэр города Сигэру Хориучи объяснил решение так:
"За красивыми видами Фудзи скрывается суровая реальность. Повседневная жизнь горожан оказалась под угрозой. Мы почувствовали кризис. Чтобы защитить достоинство и качество жизни наших жителей, мы решили опустить занавес над фестивалем, который существовал десять лет".
Несмотря на отмену праздника, парк "Аракураяма Сенген" вряд ли утратит популярность. В апреле туристы традиционно выстаивают многочасовые очереди, чтобы увидеть легендарный вид на Фудзи. Власти готовятся к наплыву гостей. Планируется усилить меры безопасности, организовать временные парковки и установить переносные туалеты.
Давление туризма ощущается и на самой горе Фудзи. В марте 2025 года в Японии одобрили законопроект о введении платы за восхождение: каждый турист обязан заплатить ¥4000 (около 4500 тг), чтобы подняться на священную вершину.
