Фестиваль сакуры у горы Фудзи отменили

В Японии отменили Фестиваль цветения сакуры в парке "Аракураяма Сенген" возле горы Фудзи, причиной стало поведение туристов, которое, по словам властей, поставило под угрозу спокойную жизнь местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Гости региона массово нарушали частное пространство. Без разрешения заходили в дома, чтобы воспользоваться туалетом, пересекали границы чужих участков, справляли нужду во дворах и устраивали скандалы, когда им делали замечания. Об этом пишет издание The Guardian. Особое беспокойство вызывала безопасность детей, плотные толпы туристов буквально вытесняли школьников с тротуаров на их ежедневных маршрутах.

Фестиваль проводился ежегодно на протяжении десяти лет и собирал около 200 тысяч человек. В разгар сезона город Фудзиесида принимал до 10 тысяч туристов в день, а само мероприятие длилось несколько недель. Однако в этом году власти решили поставить точку.

Мэр города Сигэру Хориучи объяснил решение так:

"За красивыми видами Фудзи скрывается суровая реальность. Повседневная жизнь горожан оказалась под угрозой. Мы почувствовали кризис. Чтобы защитить достоинство и качество жизни наших жителей, мы решили опустить занавес над фестивалем, который существовал десять лет".

Несмотря на отмену праздника, парк "Аракураяма Сенген" вряд ли утратит популярность. В апреле туристы традиционно выстаивают многочасовые очереди, чтобы увидеть легендарный вид на Фудзи. Власти готовятся к наплыву гостей. Планируется усилить меры безопасности, организовать временные парковки и установить переносные туалеты.

Давление туризма ощущается и на самой горе Фудзи. В марте 2025 года в Японии одобрили законопроект о введении платы за восхождение: каждый турист обязан заплатить ¥4000 (около 4500 тг), чтобы подняться на священную вершину.

