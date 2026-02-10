Шесть месяцев страха: сталкера из Астаны осудили за преследование и тайную съемку

В Астане сталкер, игнорировавший защитное предписание, получил реальный срок. Детали озвучили Zakon.kz в пресс-службе столичной прокуратуры.

Известно, что житель столицы, зная о нежелании потерпевшей поддерживать с ним отношения, полгода систематически преследовал ее.

"Игнорируя требования прекратить контакты, блокировку в мессенджерах, а также действующее защитное предписание, мужчина оказывал на нее психологическое давление путем преследования по месту жительства и работы, осуществляя видеосъемку без ее согласия". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Гособвинитель в суде представил исчерпывающие доказательства виновности подсудимого.

В итоге приговором суда он признан виновным в совершении сталкинга и осужден к 100 часам общественных работ с взысканием морального вреда.

С учетом того, что лицо уже отбывало наказание в виде ограничения свободы и нарушило условия его отбывания, неотбытая часть наказания заменена на реальное лишение свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Прокуратура напомнила:

"За незаконное преследование лица предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток".

Чуть ранее мы рассказывали о задержании двух сталкеров в Шымкенте. В обоих случаях подозреваемые были ранее знакомы с потерпевшими. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.