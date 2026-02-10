Шесть месяцев страха: сталкера из Астаны осудили за преследование и тайную съемку
Известно, что житель столицы, зная о нежелании потерпевшей поддерживать с ним отношения, полгода систематически преследовал ее.
"Игнорируя требования прекратить контакты, блокировку в мессенджерах, а также действующее защитное предписание, мужчина оказывал на нее психологическое давление путем преследования по месту жительства и работы, осуществляя видеосъемку без ее согласия".Пресс-служба прокуратуры Астаны
Гособвинитель в суде представил исчерпывающие доказательства виновности подсудимого.
В итоге приговором суда он признан виновным в совершении сталкинга и осужден к 100 часам общественных работ с взысканием морального вреда.
С учетом того, что лицо уже отбывало наказание в виде ограничения свободы и нарушило условия его отбывания, неотбытая часть наказания заменена на реальное лишение свободы.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Прокуратура напомнила:
"За незаконное преследование лица предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток".
