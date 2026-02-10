Преследования, угрозы, побои: сталкеры в Шымкенте превратили жизнь двух женщин в кошмар

Двух сталкеров задержали в Шымкенте. В обоих случаях подозреваемые были ранее знакомы с потерпевшими, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) озвучили некоторые подробности. Так, в первом эпизоде местная жительница обратилась в полицию с жалобой на бывшего молодого человека.

Оказалось, что после расставания мужчина не принял отказ и продолжал искать с ней контакт: писал сообщения, звонил с разных номеров, приходил к ней домой и на работу, фактически преследуя ее и нарушая покой. Женщина полностью прекратила общение, заблокировала его в социальных сетях и избегала встреч, однако ситуация не изменилась.

В результате подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Второй случай сталкинга завершился с применением физической силы, после чего пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о сталкинге и нанесении побоев. Подозреваемый также арестован.

Уголовные дела были направлены в суд в течение суток.

Стражи порядка в очередной раз предупреждают, что подобные факты будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства.

