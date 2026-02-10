#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Происшествия

Преследования, угрозы, побои: сталкеры в Шымкенте превратили жизнь двух женщин в кошмар

задержанный, полиция, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 09:32 Фото: пресс-служба ДП Шымкента
Двух сталкеров задержали в Шымкенте. В обоих случаях подозреваемые были ранее знакомы с потерпевшими, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) озвучили некоторые подробности. Так, в первом эпизоде местная жительница обратилась в полицию с жалобой на бывшего молодого человека.

Оказалось, что после расставания мужчина не принял отказ и продолжал искать с ней контакт: писал сообщения, звонил с разных номеров, приходил к ней домой и на работу, фактически преследуя ее и нарушая покой. Женщина полностью прекратила общение, заблокировала его в социальных сетях и избегала встреч, однако ситуация не изменилась.

В результате подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Второй случай сталкинга завершился с применением физической силы, после чего пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о сталкинге и нанесении побоев. Подозреваемый также арестован.

Уголовные дела были направлены в суд в течение суток.

Стражи порядка в очередной раз предупреждают, что подобные факты будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства.

5 февраля мы рассказывали, что новым главой Департамента полиции (ДП) Шымкента стал Мухтар Кожаев, ранее возглавлявший Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД). Это произошло после того, как в ходе Национального курултая Касым-Жомарт Токаев дал поручения МВД в связи с событиями в Шымкенте. По итогам служебной проверки за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей были освобождены начальник департамента полиции и ряд его заместителей, а также отдельные руководители районных подразделений уволены из органов внутренних дел.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Шесть месяцев страха: сталкера из Астаны осудили за преследование и тайную съемку
09:51, Сегодня
Шесть месяцев страха: сталкера из Астаны осудили за преследование и тайную съемку
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
12:21, 08 февраля 2024
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
Сталкер Скарлетт Йоханссон перешел от преследования к угрозам взрыва бомбы
23:41, 04 апреля 2025
Сталкер Скарлетт Йоханссон перешел от преследования к угрозам взрыва бомбы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: