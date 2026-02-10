Президент назвал ключевые задачи цифровизации на основе ИИ

На расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года президент назвал ключевые задачи цифровизации на основе искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в порядке срочной задачи правительству предстоит обеспечить стабильно приемлемую инфляцию, сбалансированность госфинансов, полноценную реализацию нового инвестиционного цикла, объявленного в Послании 2025 года.

"Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательной функции, стать главным связующим звеном экономического развития. В числе ключевых задач цифровизации на основе ИИ – повышение производительности труда, создание экспортоориентированных секторов экономики, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, встраивание Казахстана в глобальные цепочки цифровой экономики. Это позволит сформировать современный индустриальный, энергетический, транспортный каркас страны через реализацию нового инвестиционного цикла", – продолжил Токаев.

Внедрение ИИ, по его словам, следует воспринимать не как красивый лозунг, а как фундамент экономической модели и незыблемый стержень национальной идеологии.

"В такой ответственный момент крайне важно действовать на опережение, принимая грамотные, смелые, эффективные и своевременные управленческие решения. Пустые предложения, бесполезные презентации, имитация активной деятельности для отчетности должны уйти в прошлое. Весь государственный аппарат обязан работать на конкретные результаты, которые будет видеть все общество", – заявил президент.

На заседании президент также поднял вопрос о популярности ChatGPT среди казахстанцев.