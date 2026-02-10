#Казахстан в сравнении
События

Гибрид по кличке Боря: полиция раскрыла тайну "волка" на цепи на востоке страны

волк, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 17:10 Фото: pexels
В соцсетях появилось видео с, предположительно, хищником, который сидит на цепи, закрепленной на дереве. Полиция отреагировала на сигнал и узнала детали ситуации, сообщает Zakon.kz.

Сообщалось, что дело происходит в поселке Таскесен области Абай.

"Животное содержится без вольера и защитных ограждений, в неподходящих условиях, что может представлять опасность для окружающих и свидетельствовать о нарушении требований законодательства Республики Казахстан", – указано в описании к видео с животным.

Полиция региона выехала на место.

"В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен волк, находящийся на привязи. Пользователи усмотрели в происходящем возможные признаки жестокого обращения с диким животным. Для проверки информации сотрудники полиции выехали в отдаленный населенный пункт Урджарского района – село Каракол (зимовка "Первая ферма"), преодолев значительное расстояние на снегоходе. В ходе разбирательства установлено, что на видео изображена помесь волка и хаски по кличке "Боря". Животному в мае исполнится один год. Он проживает в семье и помогает хозяину при выпасе скота", – рассказали 10 февраля в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Там добавили, что осмотр признаков жестокого обращения не выявил. Содержание соответствует установленным требованиям.

Ранее в Акмолинской области работник выстрелил из ружья в стаю бродячих собак и подстрелил коллегу.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
