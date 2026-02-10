Гибрид по кличке Боря: полиция раскрыла тайну "волка" на цепи на востоке страны
В соцсетях появилось видео с, предположительно, хищником, который сидит на цепи, закрепленной на дереве. Полиция отреагировала на сигнал и узнала детали ситуации, сообщает Zakon.kz.
Сообщалось, что дело происходит в поселке Таскесен области Абай.
"Животное содержится без вольера и защитных ограждений, в неподходящих условиях, что может представлять опасность для окружающих и свидетельствовать о нарушении требований законодательства Республики Казахстан", – указано в описании к видео с животным.
Полиция региона выехала на место.
"В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен волк, находящийся на привязи. Пользователи усмотрели в происходящем возможные признаки жестокого обращения с диким животным. Для проверки информации сотрудники полиции выехали в отдаленный населенный пункт Урджарского района – село Каракол (зимовка "Первая ферма"), преодолев значительное расстояние на снегоходе. В ходе разбирательства установлено, что на видео изображена помесь волка и хаски по кличке "Боря". Животному в мае исполнится один год. Он проживает в семье и помогает хозяину при выпасе скота", – рассказали 10 февраля в пресс-службе Департамента полиции области Абай.
Там добавили, что осмотр признаков жестокого обращения не выявил. Содержание соответствует установленным требованиям.
Ранее в Акмолинской области работник выстрелил из ружья в стаю бродячих собак и подстрелил коллегу.
