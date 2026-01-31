Целился в собаку, а попал в коллегу: полиция расследует инцидент в Акмолинской области

В Бурабайском районе Акмолинской области работник одного из предприятий случайно подстрелил коллегу, сообщает Zakon.kz.

По Halyqstan, мужчина выстрелил из ружья в направлении стаи бродячих собак, которые ему сильно надоели, но в итоге попал в сослуживца. Отмечается, что рана оказалась несмертельной.

Согласно данным издания, пострадавший с травмой стопы госпитализирован в травматологическое отделение. В настоящее время его состояние стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"По фактам причинения вреда здоровью по неосторожности и жесткого обращения с животными начаты досудебные расследования. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – прокомментировали в Департаменте полиции региона.

