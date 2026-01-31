#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Происшествия

Целился в собаку, а попал в коллегу: полиция расследует инцидент в Акмолинской области

мужчина подстрелил коллегу в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 19:43 Фото: pixabay
В Бурабайском районе Акмолинской области работник одного из предприятий случайно подстрелил коллегу, сообщает Zakon.kz.

По Halyqstan, мужчина выстрелил из ружья в направлении стаи бродячих собак, которые ему сильно надоели, но в итоге попал в сослуживца. Отмечается, что рана оказалась несмертельной.

Согласно данным издания, пострадавший с травмой стопы госпитализирован в травматологическое отделение. В настоящее время его состояние стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"По фактам причинения вреда здоровью по неосторожности и жесткого обращения с животными начаты досудебные расследования. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", – прокомментировали в Департаменте полиции региона.

Ранее сообщалось, что подростка ранили ножом в Уральске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
19:53, 06 мая 2024
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Предприятие в Акмолинской области задолжало работникам 397 млн тенге
04:29, 16 августа 2024
Предприятие в Акмолинской области задолжало работникам 397 млн тенге
Депутат переехал собаку на глазах у людей в Акмолинской области
21:03, 13 мая 2024
Депутат переехал собаку на глазах у людей в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб легендарного хоккеиста из Казахстана прервал серию поражений в КХЛ
19:52, Сегодня
Клуб легендарного хоккеиста из Казахстана прервал серию поражений в КХЛ
Звезда казахстанской борьбы вышла в финал крупного турнира в России
19:15, Сегодня
Звезда казахстанской борьбы вышла в финал крупного турнира в России
Казахстанский хоккеист со своей командой одержал минимальную победу в ВХЛ
18:46, Сегодня
Казахстанский хоккеист со своей командой одержал минимальную победу в ВХЛ
Назначение Кайсанова на пост "рулевого" казахстанских "вольников" - правильно ли это
18:12, Сегодня
Назначение Кайсанова на пост "рулевого" казахстанских "вольников" - правильно ли это
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: