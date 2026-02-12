Почему закрываются предприятия по переработке мяса в СКО, рассказал депутат

Депутат Нуржан Ашимбетов на заседании в Мажилисе 12 февраля 2026 года заявил, что отчеты Минторговли и МСХ не учитывают реальной ситуации в сельском хозяйстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Ашимбетов указал на серьезные перекосы на рынке переработки мяса.

"Президент дает поручение и говорит: "Поддержите отечественных товаропроизводителей даже в условиях ЕАЭС". Почему? Приведу пример. В Петропавловске десять лет назад было 15 предприятий по переработке мяса. Сейчас их осталось три. Остальные все "умерли". Спрашиваем, что произошло, что "умерли" 12 предприятий по переработке мяса? Нам говорят: "Невыгодно. Поступает из соседней страны переработанное мясо, они демпингуют по цене, мы все цеха закрыли". И так происходит по многим позициям", – заявил он.

Аналогичная ситуация, по его словам, с данными по молочной продукции.

"Вот Министерство торговли и интеграции и МСХ говорят, что у нас молочная продукция на 80% отечественная. Здесь в чем кроется секрет? Как МТИ ведет учет. Они дают поручение территориальным органам, те идут в магазин, делают учет и им отправляют данные, что 80% – отечественная продукция. Но где собака зарыта? Учет ведется продукции первого передела, так называемая "белая" продукция – молоко пастеризованное, сметана, кефир и творог необработанный. Глубокая продукция – это сыры, масло, детское питание, наоборот, 80% все импортное. Всего лишь 20% – отечественное, и этого вы не учитываете. Поэтому у нас такая чехарда происходит", – заявил депутат.

По его данным, всего лишь 5% сухого молока производится в Казахстане и 95% – это импорт.

"Почему не ставим цеха по сушке молока? По всей Беларуси в каждом районном центре стоит оборудование по сушке молока, а что нам мешает?" – задался он вопросом.

12 февраля 2026 года депутат Мажилиса Мурат Абенов вступил в дискуссию с вице-министром энергетики Ерланом Акбаровым.