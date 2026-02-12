#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Экономика и бизнес

Почему закрываются предприятия по переработке мяса в СКО, рассказал депутат

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 14:52 Фото: Zakon.kz
Депутат Нуржан Ашимбетов на заседании в Мажилисе 12 февраля 2026 года заявил, что отчеты Минторговли и МСХ не учитывают реальной ситуации в сельском хозяйстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Ашимбетов указал на серьезные перекосы на рынке переработки мяса.

"Президент дает поручение и говорит: "Поддержите отечественных товаропроизводителей даже в условиях ЕАЭС". Почему? Приведу пример. В Петропавловске десять лет назад было 15 предприятий по переработке мяса. Сейчас их осталось три. Остальные все "умерли". Спрашиваем, что произошло, что "умерли" 12 предприятий по переработке мяса? Нам говорят: "Невыгодно. Поступает из соседней страны переработанное мясо, они демпингуют по цене, мы все цеха закрыли". И так происходит по многим позициям", – заявил он.

Аналогичная ситуация, по его словам, с данными по молочной продукции.

"Вот Министерство торговли и интеграции и МСХ говорят, что у нас молочная продукция на 80% отечественная. Здесь в чем кроется секрет? Как МТИ ведет учет. Они дают поручение территориальным органам, те идут в магазин, делают учет и им отправляют данные, что 80% – отечественная продукция. Но где собака зарыта? Учет ведется продукции первого передела, так называемая "белая" продукция – молоко пастеризованное, сметана, кефир и творог необработанный. Глубокая продукция – это сыры, масло, детское питание, наоборот, 80% все импортное. Всего лишь 20% – отечественное, и этого вы не учитываете. Поэтому у нас такая чехарда происходит", – заявил депутат.

По его данным, всего лишь 5% сухого молока производится в Казахстане и 95% – это импорт.

"Почему не ставим цеха по сушке молока? По всей Беларуси в каждом районном центре стоит оборудование по сушке молока, а что нам мешает?" – задался он вопросом.

12 февраля 2026 года депутат Мажилиса Мурат Абенов вступил в дискуссию с вице-министром энергетики Ерланом Акбаровым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Курс доллара вырос на торгах 12 февраля
15:40, Сегодня
Курс доллара вырос на торгах 12 февраля
"Еще дороже будет": депутат Мажилиса о ценах на картофель и ситуации с дефицитом
17:19, 18 февраля 2025
"Еще дороже будет": депутат Мажилиса о ценах на картофель и ситуации с дефицитом
Падеж скота из-за снега с дождем: депутат бьет тревогу
14:24, 14 февраля 2024
Падеж скота из-за снега с дождем: депутат бьет тревогу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, где проходят УТС казахстанские арбитры
15:50, Сегодня
Стало известно, где проходят УТС казахстанские арбитры
Илия Топурия пообещал "глубокий сон" Исламу Махачеву
15:32, Сегодня
Илия Топурия пообещал "глубокий сон" Исламу Махачеву
Какое место занимает лучшая казахстанская теннисистка в альтернативном рейтинге
15:17, Сегодня
Какое место занимает лучшая казахстанская теннисистка в альтернативном рейтинге
Джокович поддержал олимпийскую чемпионку после ужасной травмы на ОИ-2026
15:01, Сегодня
Джокович поддержал олимпийскую чемпионку после ужасной травмы на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: