События

Дикая рысь заглянула в гости к акмолинцам

Дикая рысь заглянула в гости к акмолинцам, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:19 Фото: pixabay
Жители Акмолинской области сняли на видео необычного гостя – дикую рысь, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина показал редкую красавицу – дикую рысь. Она оказалась в самом центре поселка Азат.

"12 февраля 2026 года в поселок Азат в гости пришла рысь. Рысь в Акмолинской области. Вот, посреди поселка", – показал на видео житель.

На кадрах видно, что рысь расположилась среди частных домов на улице. Мужчина не только сумел снять молодую особь на близком расстоянии, но и покормил ее, предположительно, мясом. Хищник, рыча, приступил к трапезе.

Комментаторы отметили, что хищник, скорее всего, пришел к людям из-за голода:

  • Маленькая, кушать хочет.
  • Он пришел от голода, покормите его, пожалуйста.
  • Голод его привел к людям.

Это не первый случай, когда рыси приходят к акмолинцам. В сентябре 2025 года в селе Балкашино во двор одного из частных домов пробралась дикая рысь.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
