В Казахстане усыпили опасную рысь, бродившую по селу

Местные жители села Сосновка в Костанайской области сняли на видео рысь, пришедшую на разведку в населенный пункт. Это произошло 5 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Также сельчане сняли другое видео, в кадре которого двое мужчин поймали хищника. Комментаторы задались вопросами о том, кто эти люди и что стало с редкими охотником.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира".

Специалисты дали подробные пояснения.

Как оказалось, после появления рыси в селе охотоведами ГУ "Семиозерное УЛХ", ГУ "Басаманское УЛХ" и ОО "Костанайское ОООиР" были предприняты неоднократные попытки вытеснения животного за пределы населенного пункта.

Так как во время пребывания в Сосновке рысь покалечила двух собак и причинила травму одной корове.

Но принятые меры результата не дали.

Уже после этого о случившемся были своевременно проинформированы заинтересованные службы: местные исполнительные органы, органы полиции и ветеринарные службы.

"По результатам осмотра ветеринарными специалистами у животного выявлены клинические признаки, указывающие на возможное заболевание бешенством (наличие пены изо рта, отсутствие страха перед людьми и иные характерные признаки). В связи с этим была предпринята попытка усыпления животного. Рысь скончалась". РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира"

Далее отмечено, что биологические материалы переданы для проведения лабораторных исследований.

Что касается пострадавших животных, то их изолировали. Они находятся под наблюдением ветеринарной службы.

