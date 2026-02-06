#Казахстан в сравнении
События

В Казахстане усыпили опасную рысь, бродившую по селу

рысь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:38 Фото: pexels
Местные жители села Сосновка в Костанайской области сняли на видео рысь, пришедшую на разведку в населенный пункт. Это произошло 5 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Также сельчане сняли другое видео, в кадре которого двое мужчин поймали хищника. Комментаторы задались вопросами о том, кто эти люди и что стало с редкими охотником.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира".

Специалисты дали подробные пояснения.

Как оказалось, после появления рыси в селе охотоведами ГУ "Семиозерное УЛХ", ГУ "Басаманское УЛХ" и ОО "Костанайское ОООиР" были предприняты неоднократные попытки вытеснения животного за пределы населенного пункта.

Так как во время пребывания в Сосновке рысь покалечила двух собак и причинила травму одной корове.

Но принятые меры результата не дали.

Уже после этого о случившемся были своевременно проинформированы заинтересованные службы: местные исполнительные органы, органы полиции и ветеринарные службы.

"По результатам осмотра ветеринарными специалистами у животного выявлены клинические признаки, указывающие на возможное заболевание бешенством (наличие пены изо рта, отсутствие страха перед людьми и иные характерные признаки). В связи с этим была предпринята попытка усыпления животного. Рысь скончалась".РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира"

Далее отмечено, что биологические материалы переданы для проведения лабораторных исследований.

Что касается пострадавших животных, то их изолировали. Они находятся под наблюдением ветеринарной службы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:38
43 килограмма редкости: новые подробности о снежном барсе в горах Алматы

Тем временем в Чарынском каньоне показался редкий хищник из Красной книги. Смотрите тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанский имам побывал на молитвенном завтраке с участием Дональда Трампа
17:55, 06 февраля 2026
В Костанайской области нашли самое непьющее село
06:20, 18 января 2025
В Казахстане еще одно село полностью отказалось от алкоголя
15:03, 03 февраля 2026
