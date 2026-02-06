В Казахстане усыпили опасную рысь, бродившую по селу
Также сельчане сняли другое видео, в кадре которого двое мужчин поймали хищника. Комментаторы задались вопросами о том, кто эти люди и что стало с редкими охотником.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира".
Специалисты дали подробные пояснения.
Как оказалось, после появления рыси в селе охотоведами ГУ "Семиозерное УЛХ", ГУ "Басаманское УЛХ" и ОО "Костанайское ОООиР" были предприняты неоднократные попытки вытеснения животного за пределы населенного пункта.
Так как во время пребывания в Сосновке рысь покалечила двух собак и причинила травму одной корове.
Но принятые меры результата не дали.
Уже после этого о случившемся были своевременно проинформированы заинтересованные службы: местные исполнительные органы, органы полиции и ветеринарные службы.
"По результатам осмотра ветеринарными специалистами у животного выявлены клинические признаки, указывающие на возможное заболевание бешенством (наличие пены изо рта, отсутствие страха перед людьми и иные характерные признаки). В связи с этим была предпринята попытка усыпления животного. Рысь скончалась".РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира"
Далее отмечено, что биологические материалы переданы для проведения лабораторных исследований.
Что касается пострадавших животных, то их изолировали. Они находятся под наблюдением ветеринарной службы.
