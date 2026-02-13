#Казахстан в сравнении
События

В Казахстане объяснили, почему почти 20 тонн груш из Бельгии развернули обратно

проверка груш из Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 09:27 Фото: gov.kz
В порт Курык Мангистауской области из Королевства Бельгия прибыла партия подкарантинной продукции – груши общим весом 19,2 тонны, но ее развернули обратно, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 февраля 2026 года рассказали в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК.

"В ходе документальной проверки установлено, что продукция была ввезена на территорию Казахстана без фитосанитарного сертификата, обязательного при перемещении подкарантинной продукции через государственную границу. В связи с выявленным нарушением требований законодательства в области карантина растений на импортера наложен административный штраф, а также оформлен акт о возврате партии продукции в государство-экспортер – Бельгию", – сообщили в ведомстве.

В МСХ напоминают, что соблюдение фитосанитарных требований является обязательным условием международной торговли растительной продукцией и направлено на предотвращение ввоза и распространения карантинных объектов на территории страны.

Ранее в аэропорту Караганды выявили опасного вредителя на розах из Эквадора.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
