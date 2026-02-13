В Алматы очень скользко: жителей просят замедлить шаг

Непогода преподнесла неприятный сюрприз жителям Алматы: тротуары и дороги покрылись тонким слоем льда. Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) обратился к горожанам с рядом рекомендаций по безопасному передвижению, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным синоптиков РГП "Казгидромет", в пятницу, 13 февраля 2026 года, в Алматы ожидается еще и туман. Кроме того, в горах и Алматинской области порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.

"Жителям и гостям города рекомендуется отложить поход в горы, быть внимательными на дорогах и избегать дальних поездок при плохой видимости". Пресс-служба ДЧС Алматы

Далее идут важные рекомендации:

Ходите медленно, наступайте на всю подошву.

Избегайте резких движений и спешки.

Носите обувь с нескользящей подошвой.

Не держите руки в карманах – балансируйте.

Обходите скользкие участки, особенно у подъездов и остановок.

Пожилым людям – использовать трость с резиновым наконечником.

