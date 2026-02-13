#Казахстан в сравнении
Советы

В Алматы очень скользко: жителей просят замедлить шаг

дороги, снег, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:21 Фото: Zakon.kz
Непогода преподнесла неприятный сюрприз жителям Алматы: тротуары и дороги покрылись тонким слоем льда. Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) обратился к горожанам с рядом рекомендаций по безопасному передвижению, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным синоптиков РГП "Казгидромет", в пятницу, 13 февраля 2026 года, в Алматы ожидается еще и туман. Кроме того, в горах и Алматинской области порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.

"Жителям и гостям города рекомендуется отложить поход в горы, быть внимательными на дорогах и избегать дальних поездок при плохой видимости".Пресс-служба ДЧС Алматы

Далее идут важные рекомендации:

  • Ходите медленно, наступайте на всю подошву.
  • Избегайте резких движений и спешки.
  • Носите обувь с нескользящей подошвой.
  • Не держите руки в карманах – балансируйте.
  • Обходите скользкие участки, особенно у подъездов и остановок.
  • Пожилым людям – использовать трость с резиновым наконечником.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:21
Акимат Алматы обратился к жителям с важной информацией из-за снегопада и мороза

О том, какая погода ждет жителей Алматы в ближайшие три дня, можно узнать здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
