В Алматы очень скользко: жителей просят замедлить шаг
Непогода преподнесла неприятный сюрприз жителям Алматы: тротуары и дороги покрылись тонким слоем льда. Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) обратился к горожанам с рядом рекомендаций по безопасному передвижению, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным синоптиков РГП "Казгидромет", в пятницу, 13 февраля 2026 года, в Алматы ожидается еще и туман. Кроме того, в горах и Алматинской области порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.
"Жителям и гостям города рекомендуется отложить поход в горы, быть внимательными на дорогах и избегать дальних поездок при плохой видимости".Пресс-служба ДЧС Алматы
Далее идут важные рекомендации:
- Ходите медленно, наступайте на всю подошву.
- Избегайте резких движений и спешки.
- Носите обувь с нескользящей подошвой.
- Не держите руки в карманах – балансируйте.
- Обходите скользкие участки, особенно у подъездов и остановок.
- Пожилым людям – использовать трость с резиновым наконечником.
