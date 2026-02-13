В СКО члены Комиссии по Конституционной реформе встретились со студентами и преподавателями Kozybayev University. В регионе продолжается разъяснительная работа по обсуждению конституционных изменений. На площадке для открытого диалога встретились более 500 человек, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи обсуждались ключевые положения проекта Основного закона и роль общественного участия в его подготовке. Глава государства неоднократно подчеркивал, что молодежь должна быть активным участником общественных процессов. Именно поэтому встречи со студентами остаются важной частью разъяснительной работы по конституционной реформе. Встреча прошла в формате открытого обсуждения: спикеры рассказали студентам о предстоящих изменениях, подчеркнув необходимость модернизации Основного закона с учетом запросов общества и современных вызовов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Изменения в Конституции – это всегда исторический этап. Это не техническая поправка, а пересмотр философии, государственного управления и общественного развития. Необходимо подчеркнуть, что нынешний конституционный процесс имеет принципиальное новое качество. Проект Конституции подготовлен комиссией по итогам масштабного общественного обсуждения, куда были вовлечены граждане, политические партии, организации, экспертное и научное сообщество. Это результат широкого общественного диалога и коллективной ответственности государства и общества", – отметил член Конституционной комиссии Владимир Бубенко.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Отмечалось, что предлагаемые изменения расширяют участие граждан в управлении государством, закрепляют принципы верховенства закона, открытости и подотчетности власти. Принятие нового Основного закона рассматривается как общая ответственность государства и общества, поэтому мнение каждого гражданина имеет значение.

"Заседания Конституционной комиссии транслировались в прямом эфире. Таким образом мы хотели информировать население. Было обсуждено очень много предложений и мнений. Новая Конституция рассмотрена всесторонне", – добавил член Конституционной комиссии Ерлан Токшылык.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Основной закон определяет права и обязанности граждан, принципы работы власти и систему ценностей государства. Эти вопросы напрямую затрагивают молодых людей – их образование, профессиональное развитие, возможности самореализации. В ходе встречи своим мнением поделились и представители студенческого сообщества.

"Все опирается на то, что Казахстан выбирает свою идеологему, вектор развития. Та Конституция, которая была принята в 1995 году, и тот проект, который предлагают сейчас, – это две разные модели государственного управления. В действительности наша жизнь, получение образования, бесплатной медицинской помощи – это все наше конституционное право. Государство движется к человекоцентричности. Все это базовые правила правового государства", – сказал председатель студенческого правительства Асанали Жанатулы.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Как отметили участники встречи, университетское сообщество традиционно выступает интеллектуальной опорой общества, а диалог со студентами помогает говорить о реформе через конкретные вопросы и ожидания нового поколения.

Напомним, республиканский референдум по Конституционной реформе пройдет в Казахстане 15 марта.