Спорт

Шайдоров выступил в Милане под композицию Димаша Кудайбергена

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 02:27 Фото: Сали Сабиров
Лучший фигурист Казахстана Михаил Шайдоров завершил свое выступление на зимних Олимпийских играх в Милане, сообщает Zakon.kz.

После наставления Геннадия Головкина перед битвой за медаль Олимпиады, по результатам двух программ Шайдоров предварительно занимает первое место. Так за произвольную Михаил набрал 198,64 баллов. Общий балл составляет 291,58 и это его личный рекорд.

"Куча четверных и просто железная заявка на медаль", – отметили фанаты фигуриста.

Если быть предельно точными, то Михаилу Шайдорову поддались следующие элементы: 3A+Eu+4S, 4Lz, 4T, 4F, 4T+3T, 3A, 3Lz+2A.

Фото: jjtv.kz

Стоит отметить, что для исторического выступления фигурист выбрал композицию в исполнении Димаша Кудайбергена. Также необходимо обратить внимание на колоссальную поддержку фанатов Шайдорова непосредственно на трибунах. Известно, что многие из них являются казахстанскими студентами в Италии.

Состязания продолжаются. Впереди выступления лидеров мирового фигурного катания. Турнирная таблица до выхода трех заключительных фигуристов выглядит следующим образом:

Фото: Telegram/Қазақ спортының жаңалықтары

Часами ранее казахстанский биатлонист Владислав Киреев пробился в топ-60 в олимпийском спринте.

Читайте также
Шайдоров принес Казахстану первую и золотую медаль Олимпийских игр
03:05, 14 февраля 2026
Шайдоров принес Казахстану первую и золотую медаль Олимпийских игр
Михаил Шайдоров не победил в короткой программе на Олимпиаде-2026
03:34, 11 февраля 2026
Михаил Шайдоров не победил в короткой программе на Олимпиаде-2026
Михаил Шайдоров выиграл "золото" турнира в Нидерландах
22:38, 24 февраля 2024
Михаил Шайдоров выиграл "золото" турнира в Нидерландах
Исторический момент! Михаил Шайдоров - чемпион Олимпиады в Милане
03:23, 14 февраля 2026
Исторический момент! Михаил Шайдоров - чемпион Олимпиады в Милане
Историческое достижение: Михаил Шайдоров принёс Казахстану золотую медаль Олимпиады-2026
02:59, 14 февраля 2026
Историческое достижение: Михаил Шайдоров принёс Казахстану золотую медаль Олимпиады-2026
Михаил Шайдоров выступил с произвольной программой на Олимпиаде-2026
02:26, 14 февраля 2026
Михаил Шайдоров выступил с произвольной программой на Олимпиаде-2026
Определилась вторая финалистка турнира WTA-1000 в Дохе
01:43, 14 февраля 2026
Определилась вторая финалистка турнира WTA-1000 в Дохе
