Шайдоров выступил в Милане под композицию Димаша Кудайбергена

Лучший фигурист Казахстана Михаил Шайдоров завершил свое выступление на зимних Олимпийских играх в Милане, сообщает Zakon.kz.

После наставления Геннадия Головкина перед битвой за медаль Олимпиады, по результатам двух программ Шайдоров предварительно занимает первое место. Так за произвольную Михаил набрал 198,64 баллов. Общий балл составляет 291,58 и это его личный рекорд.

"Куча четверных и просто железная заявка на медаль", – отметили фанаты фигуриста.

Если быть предельно точными, то Михаилу Шайдорову поддались следующие элементы: 3A+Eu+4S, 4Lz, 4T, 4F, 4T+3T, 3A, 3Lz+2A.

Фото: jjtv.kz

Стоит отметить, что для исторического выступления фигурист выбрал композицию в исполнении Димаша Кудайбергена. Также необходимо обратить внимание на колоссальную поддержку фанатов Шайдорова непосредственно на трибунах. Известно, что многие из них являются казахстанскими студентами в Италии.

Состязания продолжаются. Впереди выступления лидеров мирового фигурного катания. Турнирная таблица до выхода трех заключительных фигуристов выглядит следующим образом:

Фото: Telegram/Қазақ спортының жаңалықтары

Часами ранее казахстанский биатлонист Владислав Киреев пробился в топ-60 в олимпийском спринте.