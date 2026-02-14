Оставайся человеком: Головкин поздравил Шайдорова
Фото: Сали Сабиров
Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил Михаила Шайдорова с олимпийской медалью, сообщает Zakon.kz.
Встреча спортсменов прошла в Милане после церемонии награждения. Об этом передает телеканал "24kz" в своем Telegram-канале.
"Ты теперь в олимпийской семье. Гордись этим", – сказал Головкин, обращаясь к Шайдорову.
При этом Головкин предупредил, что у медали есть и обратная сторона – это так называемые "медные трубы".
"Оставайся человеком", – подытожил свое поздравление Геннадий Головкин.
Благодаря победе Шайдорова, Казахстан поднялся на 15-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Италии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript