Оставайся человеком: Головкин поздравил Шайдорова

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил Михаила Шайдорова с олимпийской медалью, сообщает Zakon.kz.

Встреча спортсменов прошла в Милане после церемонии награждения. Об этом передает телеканал "24kz" в своем Telegram-канале.

"Ты теперь в олимпийской семье. Гордись этим", – сказал Головкин, обращаясь к Шайдорову.

При этом Головкин предупредил, что у медали есть и обратная сторона – это так называемые "медные трубы".

"Оставайся человеком", – подытожил свое поздравление Геннадий Головкин.

Благодаря победе Шайдорова, Казахстан поднялся на 15-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Италии.