#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
496
588.01
6.42
События

Оставайся человеком: Головкин поздравил Шайдорова

Головкин и Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 05:49 Фото: Сали Сабиров
Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил Михаила Шайдорова с олимпийской медалью, сообщает Zakon.kz.

Встреча спортсменов прошла в Милане после церемонии награждения. Об этом передает телеканал "24kz" в своем Telegram-канале.

"Ты теперь в олимпийской семье. Гордись этим", – сказал Головкин, обращаясь к Шайдорову.

При этом Головкин предупредил, что у медали есть и обратная сторона – это так называемые "медные трубы".

"Оставайся человеком", – подытожил свое поздравление Геннадий Головкин.

Благодаря победе Шайдорова, Казахстан поднялся на 15-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Ошибаться нельзя": Головкин встретился с Шайдоровым перед битвой за медаль Олимпиады
18:57, 13 февраля 2026
"Ошибаться нельзя": Головкин встретился с Шайдоровым перед битвой за медаль Олимпиады
Головкин поздравил Кыргызбаева с олимпийской "бронзой"
23:02, 28 июля 2024
Головкин поздравил Кыргызбаева с олимпийской "бронзой"
Головкин готовится к международному событию в Казахстане
04:43, 10 февраля 2026
Головкин готовится к международному событию в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Видео церемонии награждения золотого призёра Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова
06:00, Сегодня
Видео церемонии награждения золотого призёра Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова
Илья Малинин прокомментировал победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде
05:30, Сегодня
Илья Малинин прокомментировал победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде
Михаил Шайдоров дал первый комментарий после триумфального выступления на Олимпиаде
05:10, Сегодня
Михаил Шайдоров дал первый комментарий после триумфального выступления на Олимпиаде
Александр Бублик сломил сопротивление испанца и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
04:47, 14 февраля 2026
Александр Бублик сломил сопротивление испанца и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: