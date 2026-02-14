#Казахстан в сравнении
Спорт

Галышева и еще 16 казахстанцев выступят на Олимпиаде 14 февраля

Расписание Олимпийских игр 14 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 07:13 Юлия Галышева, фото: Сали Сабиров
Стал известен олимпийский состав казахстанцев на 14 февраля в Италии, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального Олимпийского комитета, в субботу на Олимпийских играх в Италии Казахстан в семи видах спорта представят 17 спортсменов. Начало соревнований указано по казахстанскому времени.

Фото: НОК

Фото: НОК

Самой опытной в этом составе является Юлия Галышева. Это ее пятые Олимпийские игры. Впервые, она приняла участие на Играх в Ванкувере-2010. Тогда ей было всего 17 лет.

При этом важно почеркнуть, что Галышева – бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Участница летних Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова попросила казахстанцев не критиковать олимпийцев в Италии.

Алия Абди
Алия Абди
