Галышева и еще 16 казахстанцев выступят на Олимпиаде 14 февраля
Юлия Галышева, фото: Сали Сабиров
Стал известен олимпийский состав казахстанцев на 14 февраля в Италии, сообщает Zakon.kz.
По информации Национального Олимпийского комитета, в субботу на Олимпийских играх в Италии Казахстан в семи видах спорта представят 17 спортсменов. Начало соревнований указано по казахстанскому времени.
Фото: НОК
Фото: НОК
Самой опытной в этом составе является Юлия Галышева. Это ее пятые Олимпийские игры. Впервые, она приняла участие на Играх в Ванкувере-2010. Тогда ей было всего 17 лет.
При этом важно почеркнуть, что Галышева – бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Участница летних Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова попросила казахстанцев не критиковать олимпийцев в Италии.
