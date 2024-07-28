Головкин поздравил Кыргызбаева с олимпийской "бронзой"

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил представителя команды по дзюдо Гусмана Кыргызбаева с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что его победа порадовала всех казахстанцев.

"От лица всей нашей олимпийской команды поздравляю Вас с бронзовой медалью Олимпийских игр! Продолжив медальную серию, начатую вчера нашими атлетами, Вы порадовали не только любителей дзюдо, но и всех казахстанцев!" Геннадий Головкин

По его словам, настоящий чемпион определяется не только завоеванными медалями, но и характером.

"В нелегких схватках проявив волю к победе, Вы показали силу духа, достойную чемпиона. Искренне поздравляю и ваших тренеров Ермека Насиева и Нұрбола Сулейменова с олимпийской наградой. Пусть она станет вдохновением для всех юных казахстанцев на их пути к высоким спортивным достижениям! Поздравляю всех казахстанцев с еще одной олимпийской медалью!" Геннадий Головкин

Ранее Кыргызбаев стал третьим в весе до 66 кг. Он впервые принимал участие в Олимпиаде. Позже спортсмен заявил, что это его последние Игры.

