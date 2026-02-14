Президент Токаев наградит Михаила Шайдорова орденом "Барыс"

Утром 14 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Михаила Шайдорова с завоеванием титула чемпиона зимних Олимпийских игр и принял решение наградить его орденом "Барыс" II степени, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении подчеркивается, что первая в истории отечественного спорта золотая медаль в фигурном катании – это грандиозный успех исторического значения. Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе, передает советник президента-пресс-секретарь Айбек Смадияр в своем Telegram-канале.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением нашего спортсмена. Также глава государства принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом "Барыс" II степени и выразил благодарность тренерскому штабу и руководству профильного министерства за проделанную работу.

"Президент пожелал олимпийскому чемпиону благополучия и новых побед", – говорится в сообщении.

Часами ранее фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану первую и золотую медаль Олимпийских игр.