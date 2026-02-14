Два мировых рекорда и второе место в Азии: мощное выступление сборной Казахстана

С 2 по 14 февраля в Нью-Дели (Индия) 2026 года стартовал чемпионат Азии по пулевой стрельбе, в соревнованиях приняли участие более 385 спортсменов из 19 стран, сообщает Zakon.kz.

Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе была представлена делегацией в составе 61 человек, в том числе 47 спортсменов, 13 тренеров и один специалист-массажист.

Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала 26 медалей, из них: три "золота", 16 "серебра" и семь бронзовых медалей.

Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Золотую медаль завоевали:

В личном зачете упр."МВ-5" среди женщин Шульженко София

В личном зачете упр."МВ-9" среди женщин Безрукова Елизавета

В личном зачете упр. "МВ-9" в категории среди юниорок Аманова Томирис

Серебряную медаль завоевали:

В личном зачете Рахимжан Валерий упражнение "ПП-3" среди мужчин

В личном зачете упр "МП-8 среди мужчин Чирюкин Никита

В личном зачете упр."МВ-5" среди юниорок Аманова Томирис

В личном зачете упр."МВ-9" среди юниоров Носков Олег

В личном зачете упр."МВ-5" среди юниоров Ким Дмитрий

В личном зачете упр."МВ-9" среди юниорок Пономаренко Дарья

В командном зачете упр. "МВ-5" среди юниорок, в составе команды:

Аманова Томирис

Сатпаева Алина

Пономаренко Дарья

Командный зачет упражнения "ВП-6" среди мужчин, в составе команды:

Шахторин Никита

Малиновский Константин

Сатпаев Ислам

Командный зачет упр. "ПП-3" среди юниоров, в составе команды:

Ердембек Тамерлан

Карпов Константин

Ынтыкбай Рамазан

Командный зачет упр. "ПП-3" среди девушек, в составе команды:

Жақия Асылым

Краденова Алиса

Вахитова Дилара

Командный зачет упр."ВП-6" среди юниоров, в составе команды:

Ким Дмитрий

Илесбек Даниал

Кабулов Тамерлан

Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Командный зачет упр."ВП-6" среди девушек, в составе команды:

Григорьева Анастасия

Сатпаева Алина

Ааманова Томирис

Смашанное упражнение "ВП-МИКС" среди юниоров, в составе команды:

Кабулов Тамерлан

Сатпаева Алина

Командный зачет упр."ПП-3" в категории среди юношей, в составе команды:

Еершов Руслан

Федоренко Ярослав

Тихонов Матвей

Командный зачет упр."ПП-3" в категории юношей-девочек, в составе команды:

Мазова Шакизада

Лалетина Софья

Кашқарбай Инжу

Командный зачет упр."ВП-6" среди юношей, в составе команды:

Казаченко Ринат

Кашкимбаев аят

Ардашев Глеб

Бронзовую медаль завоевали:

В личном зачете упр."МВ-9" среди юниоров Кабулов Тамерлан.

Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Командный зачет упр. "ПП-3" среди мужчин, в составе команды:

Рахимжан Валерий

Федькин Кирилл

Иманкулов Эльдар

Командный зачет упр. "ВП-6" среди женщин, в составе команды:

Безрукова Елизавета

Шульженко София

Малиновская Арина

Командный зачет упр. "МП-10" среди мужчин, в составе команды:

Чирюкин Никита

Федькин Кирилл

Кабаков Артемий

Смешанное упражнение "ПП-МИКС" среди юниоров, в составе команды:

Ердембек Тамерлан

Жақия Асылым

Личный зачет упражнения "ПП-3" среди юношей Ершов Руслан.

Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Смешанное упражнение "ПП-МИКС" среди юношей, в составе команды:

Тихонов Матвей

Мазова Шакизада

Поздравляем мастера спорта международного класса Республики Казахстан по пулевой стрельбе Софию Шульженко с выдающимся достижением – установлением сразу четырех рекордов!

В одном финале София показала блестящий результат 358.2 установив:

мировой рекорд среди взрослых WR

мировой рекорд среди юниорок WRJ

рекорд Азии среди взрослых AsR

рекорд Азии среди юниорок AsRJ

Таким образом, в одном финале спортсменка установила четыре рекорда, два из которых — мировые. Это результат высочайшего уровня мастерства, концентрации и огромного труда.