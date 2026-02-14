Два мировых рекорда и второе место в Азии: мощное выступление сборной Казахстана
Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе была представлена делегацией в составе 61 человек, в том числе 47 спортсменов, 13 тренеров и один специалист-массажист.
Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала 26 медалей, из них: три "золота", 16 "серебра" и семь бронзовых медалей.
Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы
Золотую медаль завоевали:
- В личном зачете упр."МВ-5" среди женщин Шульженко София
- В личном зачете упр."МВ-9" среди женщин Безрукова Елизавета
- В личном зачете упр. "МВ-9" в категории среди юниорок Аманова Томирис
Серебряную медаль завоевали:
- В личном зачете Рахимжан Валерий упражнение "ПП-3" среди мужчин
- В личном зачете упр "МП-8 среди мужчин Чирюкин Никита
- В личном зачете упр."МВ-5" среди юниорок Аманова Томирис
- В личном зачете упр."МВ-9" среди юниоров Носков Олег
- В личном зачете упр."МВ-5" среди юниоров Ким Дмитрий
- В личном зачете упр."МВ-9" среди юниорок Пономаренко Дарья
В командном зачете упр. "МВ-5" среди юниорок, в составе команды:
- Аманова Томирис
- Сатпаева Алина
- Пономаренко Дарья
Командный зачет упражнения "ВП-6" среди мужчин, в составе команды:
- Шахторин Никита
- Малиновский Константин
- Сатпаев Ислам
Командный зачет упр. "ПП-3" среди юниоров, в составе команды:
- Ердембек Тамерлан
- Карпов Константин
- Ынтыкбай Рамазан
Командный зачет упр. "ПП-3" среди девушек, в составе команды:
- Жақия Асылым
- Краденова Алиса
- Вахитова Дилара
Командный зачет упр."ВП-6" среди юниоров, в составе команды:
- Ким Дмитрий
- Илесбек Даниал
- Кабулов Тамерлан
Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы
Командный зачет упр."ВП-6" среди девушек, в составе команды:
- Григорьева Анастасия
- Сатпаева Алина
- Ааманова Томирис
Смашанное упражнение "ВП-МИКС" среди юниоров, в составе команды:
- Кабулов Тамерлан
- Сатпаева Алина
Командный зачет упр."ПП-3" в категории среди юношей, в составе команды:
- Еершов Руслан
- Федоренко Ярослав
- Тихонов Матвей
Командный зачет упр."ПП-3" в категории юношей-девочек, в составе команды:
- Мазова Шакизада
- Лалетина Софья
- Кашқарбай Инжу
Командный зачет упр."ВП-6" среди юношей, в составе команды:
- Казаченко Ринат
- Кашкимбаев аят
- Ардашев Глеб
Бронзовую медаль завоевали:
В личном зачете упр."МВ-9" среди юниоров Кабулов Тамерлан.
Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы
Командный зачет упр. "ПП-3" среди мужчин, в составе команды:
- Рахимжан Валерий
- Федькин Кирилл
- Иманкулов Эльдар
Командный зачет упр. "ВП-6" среди женщин, в составе команды:
- Безрукова Елизавета
- Шульженко София
- Малиновская Арина
Командный зачет упр. "МП-10" среди мужчин, в составе команды:
- Чирюкин Никита
- Федькин Кирилл
- Кабаков Артемий
Смешанное упражнение "ПП-МИКС" среди юниоров, в составе команды:
- Ердембек Тамерлан
- Жақия Асылым
Личный зачет упражнения "ПП-3" среди юношей Ершов Руслан.
Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы
Смешанное упражнение "ПП-МИКС" среди юношей, в составе команды:
- Тихонов Матвей
- Мазова Шакизада
Поздравляем мастера спорта международного класса Республики Казахстан по пулевой стрельбе Софию Шульженко с выдающимся достижением – установлением сразу четырех рекордов!
В одном финале София показала блестящий результат 358.2 установив:
- мировой рекорд среди взрослых WR
- мировой рекорд среди юниорок WRJ
- рекорд Азии среди взрослых AsR
- рекорд Азии среди юниорок AsRJ
Таким образом, в одном финале спортсменка установила четыре рекорда, два из которых — мировые. Это результат высочайшего уровня мастерства, концентрации и огромного труда.