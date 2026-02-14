#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
События

Два мировых рекорда и второе место в Азии: мощное выступление сборной Казахстана

чемпионат Азии, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 18:51 Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы
С 2 по 14 февраля в Нью-Дели (Индия) 2026 года стартовал чемпионат Азии по пулевой стрельбе, в соревнованиях приняли участие более 385 спортсменов из 19 стран, сообщает Zakon.kz.

Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе была представлена делегацией в составе 61 человек, в том числе 47 спортсменов, 13 тренеров и один специалист-массажист.

Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала 26 медалей, из них: три "золота", 16 "серебра" и семь бронзовых медалей.

Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Золотую медаль завоевали:

  • В личном зачете упр."МВ-5" среди женщин Шульженко София
  • В личном зачете упр."МВ-9" среди женщин Безрукова Елизавета
  • В личном зачете упр. "МВ-9" в категории среди юниорок Аманова Томирис

Серебряную медаль завоевали:

  • В личном зачете Рахимжан Валерий упражнение "ПП-3" среди мужчин
  • В личном зачете упр "МП-8 среди мужчин Чирюкин Никита
  • В личном зачете упр."МВ-5" среди юниорок Аманова Томирис
  • В личном зачете упр."МВ-9" среди юниоров Носков Олег
  • В личном зачете упр."МВ-5" среди юниоров Ким Дмитрий
  • В личном зачете упр."МВ-9" среди юниорок Пономаренко Дарья

В командном зачете упр. "МВ-5" среди юниорок, в составе команды:

  • Аманова Томирис
  • Сатпаева Алина
  • Пономаренко Дарья

Командный зачет упражнения "ВП-6" среди мужчин, в составе команды:

  • Шахторин Никита
  • Малиновский Константин
  • Сатпаев Ислам

Командный зачет упр. "ПП-3" среди юниоров, в составе команды:

  • Ердембек Тамерлан
  • Карпов Константин
  • Ынтыкбай Рамазан

Командный зачет упр. "ПП-3" среди девушек, в составе команды:

  • Жақия Асылым
  • Краденова Алиса
  • Вахитова Дилара

Командный зачет упр."ВП-6" среди юниоров, в составе команды:

  • Ким Дмитрий
  • Илесбек Даниал
  • Кабулов Тамерлан

Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Командный зачет упр."ВП-6" среди девушек, в составе команды:

  • Григорьева Анастасия
  • Сатпаева Алина
  • Ааманова Томирис

Смашанное упражнение "ВП-МИКС" среди юниоров, в составе команды:

  • Кабулов Тамерлан
  • Сатпаева Алина

Командный зачет упр."ПП-3" в категории среди юношей, в составе команды:

  • Еершов Руслан
  • Федоренко Ярослав
  • Тихонов Матвей

Командный зачет упр."ПП-3" в категории юношей-девочек, в составе команды:

  • Мазова Шакизада
  • Лалетина Софья
  • Кашқарбай Инжу

Командный зачет упр."ВП-6" среди юношей, в составе команды:

  • Казаченко Ринат
  • Кашкимбаев аят
  • Ардашев Глеб

Бронзовую медаль завоевали:

В личном зачете упр."МВ-9" среди юниоров Кабулов Тамерлан.

Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Командный зачет упр. "ПП-3" среди мужчин, в составе команды:

  • Рахимжан Валерий
  • Федькин Кирилл
  • Иманкулов Эльдар

Командный зачет упр. "ВП-6" среди женщин, в составе команды:

  • Безрукова Елизавета
  • Шульженко София
  • Малиновская Арина

Командный зачет упр. "МП-10" среди мужчин, в составе команды:

  • Чирюкин Никита
  • Федькин Кирилл
  • Кабаков Артемий

Смешанное упражнение "ПП-МИКС" среди юниоров, в составе команды:

  • Ердембек Тамерлан
  • Жақия Асылым

Личный зачет упражнения "ПП-3" среди юношей Ершов Руслан.

Фото: Казахстанская федерация спортивной стрельбы

Смешанное упражнение "ПП-МИКС" среди юношей, в составе команды:

  • Тихонов Матвей
  • Мазова Шакизада

Поздравляем мастера спорта международного класса Республики Казахстан по пулевой стрельбе Софию Шульженко с выдающимся достижением – установлением сразу четырех рекордов!

В одном финале София показала блестящий результат 358.2 установив:

  • мировой рекорд среди взрослых WR
  • мировой рекорд среди юниорок WRJ
  • рекорд Азии среди взрослых AsR
  • рекорд Азии среди юниорок AsRJ

Таким образом, в одном финале спортсменка установила четыре рекорда, два из которых — мировые. Это результат высочайшего уровня мастерства, концентрации и огромного труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место на Чемпионате Азии
13:37, 12 марта 2024
Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место на Чемпионате Азии
Женская сборная Казахстана завоевала "серебро" на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
15:31, 13 января 2024
Женская сборная Казахстана завоевала "серебро" на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии
16:27, 29 марта 2025
Сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тяжелоатлет добился очередного успеха в карьере
18:32, Сегодня
Казахстанский тяжелоатлет добился очередного успеха в карьере
Одна из сильнейших дзюдоисток Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира
17:57, Сегодня
Одна из сильнейших дзюдоисток Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира
Олимпиада в Италии: лыжницы из Казахстана опять проиграли борьбу за медали
17:30, Сегодня
Олимпиада в Италии: лыжницы из Казахстана опять проиграли борьбу за медали
Триллером обернулся матч хоккеистов "Барыса" с лидером дивизиона российской лиги
16:52, Сегодня
Триллером обернулся матч хоккеистов "Барыса" с лидером дивизиона российской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: