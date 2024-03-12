Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место на Чемпионате Азии

В городе Нью-Кларк-Сити, Филиппины, завершился XI Чемпионат Азии Asia Aquatics среди возрастных групп по водным видам спорта, который проходил с 26 февраля по 9 марта. В чемпионате приняли участие около 1500 спортсменов из 30 стран азиатского континента.

Сборная команда Казахстана в общекомандном медальном зачете заняла второе место, уступив только команде Японии.

Казахстан на чемпионате Азии представляли команды по плаванию, водному поло (юниоры, девушки), артистическому плаванию и прыжкам в воду, всего 101 спортсмен, 70 из которых вернулись домой с медалями. Казахстанские спортсмены завоевали 30 золотых, 20 серебряных, 8 бронзовых медалей.

Лучший результат за все время выступления на Чемпионатах Азии среди возрастных групп показали в Филиппинах отечественные пловцы и представители артистического плавания.

В артистическом плавании казахстанскими спортсменами завоевано девять золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. В итоговом медальном зачете наши спортсмены заняли первое командное место, второе место у команды Китая, третье у сборной Узбекистана.

Казахстанские пловцы завоевали 20 золотых, 11 серебряных, пять бронзовых медалей, установили 14 рекордов чемпионата, обновили три рекорда Казахстана. В итоговом рейтинге среди азиатских команд по плаванию Казахстан занял второе место, уступив только пловцам из Японии.

Прыжки в воду принесли в копилку сборной одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

В водном поло соревнования проходили среди молодежных команд U18. Казахстанская команда юниоров заняла третье место и завоевала бронзовые медали чемпионата. Отечественная команда девушек не смогла пробиться в тройку призеров, и заняла четвертое место.

"Итоговый результат выступления наших ребят на Чемпионате Азии очень радует. Наша команда участвовала в азиатском первенстве в составе 101 атлета и показала лучший результат за всю историю выступления. 70 спортсменов стали победителями и призерами чемпионата. Из 158 комплектов наград, разыгрывавшихся в Филиппинах среди участников из 30 азиатских стран, 30 золотых медалей завоевали казахстанцы.

Сегодня данная команда составляет основной резерв наших национальных сборных. Эти спортсмены будут представлять Казахстан на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. И сегодня уже надо думать, как консолидировать усилия. Именно с этой целью необходимо создание отдельного ЦОПа, для того чтобы можно было сконцентрироваться на подготовке по конкретным видам спорта и возрастам ближайшего резерва.

Особенно необходимо сфокусировать внимание на развитии прыжков воду, определить центры подготовки и развития этого вида, так как он является одним из самых медалеемких в программе водных видов.

Общее снижение результатов в водном поло требует изменения подходов в работе и концентрации усилий на подготовке национальной сборной и резерва по всем возрастам. Необходимые меры будут приняты, работа в этом направлении будет продолжена.

В артистическом плавании у нас уже есть свои чемпионы мира, завоевавшие золото в Дохе в феврале этого года. Развитие вида идет динамично, приобретает широкий охват в Республике. Это очень позитивно действует и дает конкретный результат.

Консолидация усилий в плавании требует создания программы, подобной той, которая была реализована в подготовке Дмитрия Баландина. Подходы и методики себя хорошо зарекомендовали, есть команда тренеров и специалистов, которые готовы использовать накопленный опыт для подготовки наших чемпионов", – прокомментировал выступление отечественной команды Президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.

Федерация водных видов спорта - общественная организация, является руководящим органом для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics. Президент федерации – Андрей Крюков.