Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место на Чемпионате Азии

Сборная Казахстана, второе место, Чемпионат Азии, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 13:37 Фото: Дирекция развития спорта МТС РК
В городе Нью-Кларк-Сити, Филиппины, завершился XI Чемпионат Азии Asia Aquatics среди возрастных групп по водным видам спорта, который проходил с 26 февраля по 9 марта. В чемпионате приняли участие около 1500 спортсменов из 30 стран азиатского континента.

Сборная команда Казахстана в общекомандном медальном зачете заняла второе место, уступив только команде Японии.

Казахстан на чемпионате Азии представляли команды по плаванию, водному поло (юниоры, девушки), артистическому плаванию и прыжкам в воду, всего 101 спортсмен, 70 из которых вернулись домой с медалями. Казахстанские спортсмены завоевали 30 золотых, 20 серебряных, 8 бронзовых медалей.

Лучший результат за все время выступления на Чемпионатах Азии среди возрастных групп показали в Филиппинах отечественные пловцы и представители артистического плавания.

В артистическом плавании казахстанскими спортсменами завоевано девять золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. В итоговом медальном зачете наши спортсмены заняли первое командное место, второе место у команды Китая, третье у сборной Узбекистана.

Казахстанские пловцы завоевали 20 золотых, 11 серебряных, пять бронзовых медалей, установили 14 рекордов чемпионата, обновили три рекорда Казахстана. В итоговом рейтинге среди азиатских команд по плаванию Казахстан занял второе место, уступив только пловцам из Японии.

Прыжки в воду принесли в копилку сборной одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

В водном поло соревнования проходили среди молодежных команд U18. Казахстанская команда юниоров заняла третье место и завоевала бронзовые медали чемпионата. Отечественная команда девушек не смогла пробиться в тройку призеров, и заняла четвертое место.

"Итоговый результат выступления наших ребят на Чемпионате Азии очень радует. Наша команда участвовала в азиатском первенстве в составе 101 атлета и показала лучший результат за всю историю выступления. 70 спортсменов стали победителями и призерами чемпионата. Из 158 комплектов наград, разыгрывавшихся в Филиппинах среди участников из 30 азиатских стран, 30 золотых медалей завоевали казахстанцы.

Сегодня данная команда составляет основной резерв наших национальных сборных. Эти спортсмены будут представлять Казахстан на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. И сегодня уже надо думать, как консолидировать усилия. Именно с этой целью необходимо создание отдельного ЦОПа, для того чтобы можно было сконцентрироваться на подготовке по конкретным видам спорта и возрастам ближайшего резерва.

Особенно необходимо сфокусировать внимание на развитии прыжков воду, определить центры подготовки и развития этого вида, так как он является одним из самых медалеемких в программе водных видов.

Общее снижение результатов в водном поло требует изменения подходов в работе и концентрации усилий на подготовке национальной сборной и резерва по всем возрастам. Необходимые меры будут приняты, работа в этом направлении будет продолжена.

В артистическом плавании у нас уже есть свои чемпионы мира, завоевавшие золото в Дохе в феврале этого года. Развитие вида идет динамично, приобретает широкий охват в Республике. Это очень позитивно действует и дает конкретный результат.

Консолидация усилий в плавании требует создания программы, подобной той, которая была реализована в подготовке Дмитрия Баландина. Подходы и методики себя хорошо зарекомендовали, есть команда тренеров и специалистов, которые готовы использовать накопленный опыт для подготовки наших чемпионов", – прокомментировал выступление отечественной команды Президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.

Федерация водных видов спорта - общественная организация, является руководящим органом для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics. Президент федерации – Андрей Крюков.

Читайте также

Мбаппе планируют пригласить в состав олимпийской сборной Франции
Мбаппе планируют пригласить в состав олимпийской сборной Франции
Футбол 62 Подставных игрока
В Камеруне поймали более 60 подставных футболистов
Айсулу Омарова
НОК РК Крюков Андрей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: