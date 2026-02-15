#Казахстан в сравнении
События

В Астане и ряде городов ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 09:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в десяти городах Казахстана 15 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

15 февраля неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 09:02
Смог и туман в Усть-Каменогорске: экологи оценили качество воздуха

Ранее мы писали о том, что ученые пытаются разгадать тайну "темного кислорода" на дне океана.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
