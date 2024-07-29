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Законодательство РК

Казахстанка подала в суд на МИД за отказ в помощи в транспортировке тела сына из Кореи

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 21:01 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел дело о принуждении оказать финансовую помощь по оплате расходов на отправку тела умершего казахстанца из Кореи в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала судья СМАС города Астаны Жанар Дуйсенова на своей странице в Facebook.

"Обстоятельства дела трагичные, однако правовая сторона данного вопроса является очень важной и безусловно должна соблюдаться. Гражданка Казахстана со своим сыном 2001 года рождения прилетели в Республику Корея на лечение с диагнозом "онкология". Пациент скончался в клинике от болезни. Мать умершего обратилась в посольство Республики Казахстан в Республике Корея с заявлением об оказании финансовой помощи по оплате расходов на транспортировку тела умершего сына в Казахстан. Не дождавшись решения вопроса, за счет заемных средств и благотворительных пожертвований услуги похоронной службы по бальзамированию и хранению тела в морге, а также его транспортировке в Казахстан авиатранспортом оплачены самостоятельно", – написала судья.

Она отметила, что самостоятельное разрешение данного вопроса Министерством иностранных дел расценено как основание прекращения административной процедуры и отказ в оказании финансовой помощи.

"Не согласившись с таким решением, женщина обратилась за защитой в СМАС города Астаны. При рассмотрении дела суд установил, что на следующий день после смерти сына истец обратилась в посольство с заявлением об оказании финансовой помощи по оплате расходов на транспортировку тела умершего сына в Казахстан. В случае смерти гражданина Республики Казахстан консул принимает меры к погребению его с должными почестями или отправке тела умершего в Республику Казахстан (пункт 84 Консульского устава Республики Казахстан)", – подчеркнула Жанар Дуйсенова.

Также она сообщила, что суд посчитал, что казахстанские дипломаты были обязаны принять меры по его погребению или отправке тела умершего в Казахстан.

"По мнению суда, посольство безосновательно расценило данные действия как отказ от финансовой помощи и проведения соответствующих процедур. То обстоятельство, что истец оплатила услуги похоронной службы за счет заемных средств и собранных пожертвований не освобождает государство от обязанности оказать финансовую помощь своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении за рубежом. С учетом установленных обстоятельств, судом требования истца удовлетворены в полном объеме. На министерство возложена обязанность повторно провести административную процедуру, возбужденную по обращению, и принять благоприятный административный акт с учетом правовой позиции суда", – пояснила судья.

Отмечается, что решение суда никем не обжаловано, вступило в законную силу и в настоящее время находится на исполнении.

Ранее сообщалось о другой истории. Казахстанка через суд вернула миллион тенге, которым завладели мошенники. 

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