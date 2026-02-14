#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
496
588.01
6.42
Общество

Снег и дожди вновь обрушатся на Алматы, Астану накроют сильные морозы до -23°С, а в Шымкенте – весна

машины, снег, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 14:14 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 15-17 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане ожидаются сильные морозы до -23°С, на Алматы вновь надвигаются осадки, а в Шымкенте наступит весна, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -6-8°С.
  • 16 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2-7, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0-2°С.
  • 17 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем около 0°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.
  • 16 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.
  • 17 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.
  • 16 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.
  • 17 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +12+14°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 14:14
Ограничьте прогулки: сразу в 10 городах прогнозируют НМУ

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан с 14 по 16 февраля 2026 года обрушатся потепление и сильные осадки. А какой в ближайшие три дня будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а чего ждать Астане и Шымкенту
15:32, 14 января 2026
Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а чего ждать Астане и Шымкенту
Непогода надвигается на Алматы и Шымкент, а в Астане – сильные морозы
16:33, 11 февраля 2026
Непогода надвигается на Алматы и Шымкент, а в Астане – сильные морозы
Алматы вновь накроет снегопад, Астану – сильные морозы, а Шымкент – дожди и тепло: прогноз на 20-22 января
14:51, 19 января 2026
Алматы вновь накроет снегопад, Астану – сильные морозы, а Шымкент – дожди и тепло: прогноз на 20-22 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как итальянское СМИ отреагировало на историческую победу Шайдорова на Олимпиаде в Милане
13:33, Сегодня
Как итальянское СМИ отреагировало на историческую победу Шайдорова на Олимпиаде в Милане
Тренер Шайдорова сделал признание после победы казахстанского фигуриста на Олимпиаде
12:52, Сегодня
Тренер Шайдорова сделал признание после победы казахстанского фигуриста на Олимпиаде
"Барыс" представил сегодняшнего соперника по "матчу жизни" в КХЛ
12:22, Сегодня
"Барыс" представил сегодняшнего соперника по "матчу жизни" в КХЛ
Михаил Шайдоров рассказал о вкладе Дениса Тена в историческое "золото" на Олимпиаде
11:55, Сегодня
Михаил Шайдоров рассказал о вкладе Дениса Тена в историческое "золото" на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: