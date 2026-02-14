Снег и дожди вновь обрушатся на Алматы, Астану накроют сильные морозы до -23°С, а в Шымкенте – весна

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 15-17 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане ожидаются сильные морозы до -23°С, на Алматы вновь надвигаются осадки, а в Шымкенте наступит весна, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -6-8°С.

16 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2-7, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0-2°С.

17 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем около 0°С. Прогноз погоды по Алматы 15 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

16 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.

17 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С. Прогноз погоды по Шымкенту 15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.

16 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

17 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +12+14°С. Материал по теме Ограничьте прогулки: сразу в 10 городах прогнозируют НМУ Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан с 14 по 16 февраля 2026 года обрушатся потепление и сильные осадки. А какой в ближайшие три дня будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.

