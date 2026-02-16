#Референдум-2026
События

Канат Искаков назначен первым вице-министром культуры и информации РК

Канат Искаков, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 17:04 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Канат Искаков назначен на должность первого вице-министра культуры и информации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе премьер-министра.

Искаков Канат Жумабаевич родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате государственного секретаря РК, Администрации президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента РК.

В 2012-2021 годах занимал должность заведующего сектором пресс-службы Администрации президента РК. В 2021-2023 годах – председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С 2023 года по настоящее время – вице-министр культуры и информации РК.

11 февраля 2026 года назначили нового вице-министра сельского хозяйства РК, им стал Таласбек Канафин.

