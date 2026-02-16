#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
События

Акмолинского егеря заподозрили в незаконной охоте

Акмолинского егеря заподозрили в незаконной охоте, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 20:05 Фото: ДП Акмолинской области
В Астраханском районе расследуется факт незаконной охоты на диких животных. В совершении преступления подозревается старший егерь одного из местных ТОО, предназначенных для охотничьих угодий, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Акмолинской области рассказали, что 14 февраля в районный отдел полиции поступило заявление о возможном нарушении природоохранного законодательства. В ходе первоначальной проверки на территории хозяйства были обнаружены части туш нескольких животных, предварительно косули и сайги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Доводы сторон тщательно проверяются, назначены соответствующие экспертизы", – отметили в пресс-службе ведомства 16 февраля 2026 года.

Полицейские также отметили, что с 1 февраля на территории Акмолинской области проводится ОПМ "Браконьер", направленное на выявление и пресечение фактов незаконной охоты и других нарушений природоохранного законодательства.

В этой связи создано 96 мобильных групп, проведено более тысячи рейдовых мероприятий. С начала рейдов выявлено и пресечено 184 административных правонарушения природоохранного законодательства, из которых 130 – нарушения правил охоты.

Ранее браконьеры нелегально рубили саксаул редких пород в государственном заповеднике Кызылординской области. Их задержали полицейские совместно с прокуратурой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В Турции за незаконную охоту оштрафовали российского исследователя
08:48, 01 июля 2024
В Турции за незаконную охоту оштрафовали российского исследователя
В Мангистау пенсионера подозревают в незаконном выращивании марихуаны
00:38, 22 августа 2023
В Мангистау пенсионера подозревают в незаконном выращивании марихуаны
Еще одну общественницу заподозрили в присвоении народных денег, собранных на благие цели
10:53, 16 июня 2025
Еще одну общественницу заподозрили в присвоении народных денег, собранных на благие цели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
21:07, Сегодня
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
20:48, Сегодня
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
20:19, Сегодня
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
19:54, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: