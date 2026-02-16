Акмолинского егеря заподозрили в незаконной охоте

В Астраханском районе расследуется факт незаконной охоты на диких животных. В совершении преступления подозревается старший егерь одного из местных ТОО, предназначенных для охотничьих угодий, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Акмолинской области рассказали, что 14 февраля в районный отдел полиции поступило заявление о возможном нарушении природоохранного законодательства. В ходе первоначальной проверки на территории хозяйства были обнаружены части туш нескольких животных, предварительно косули и сайги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Доводы сторон тщательно проверяются, назначены соответствующие экспертизы", – отметили в пресс-службе ведомства 16 февраля 2026 года.

Полицейские также отметили, что с 1 февраля на территории Акмолинской области проводится ОПМ "Браконьер", направленное на выявление и пресечение фактов незаконной охоты и других нарушений природоохранного законодательства.

В этой связи создано 96 мобильных групп, проведено более тысячи рейдовых мероприятий. С начала рейдов выявлено и пресечено 184 административных правонарушения природоохранного законодательства, из которых 130 – нарушения правил охоты.

Ранее браконьеры нелегально рубили саксаул редких пород в государственном заповеднике Кызылординской области. Их задержали полицейские совместно с прокуратурой.