#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.92
588.91
6.44
События

Еще одну общественницу заподозрили в присвоении народных денег, собранных на благие цели

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области руководителя одного из общественных объединений подозревают в совершении мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона со ссылкой на данные следствия, "подозреваемая присваивала денежные средства, собранные с населения якобы для оказания помощи в освобождении граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом".

Суд санкционировал в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Мошенничество").

Сумму ущерба в полиции не называют.

Между тем резонансное дело в отношении активистки волонтерского движения и учредителя Общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат уже на стадии завершения расследования. 12 июня стало известного, что скоро его передадут в прокуратуру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Алматинец принудительно снес пристройку, еще и выплатил штраф
События
10:51, Сегодня
Алматинец принудительно снес пристройку, еще и выплатил штраф
Рекордный объем воды получил один из районов Туркестанской области
События
10:10, Сегодня
Рекордный объем воды получил один из районов Туркестанской области
Более 45 млн тенге снял иностранец в банкоматах Алматы: почему это незаконно
События
09:44, Сегодня
Более 45 млн тенге снял иностранец в банкоматах Алматы: почему это незаконно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: