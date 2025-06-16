Еще одну общественницу заподозрили в присвоении народных денег, собранных на благие цели

В Алматинской области руководителя одного из общественных объединений подозревают в совершении мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона со ссылкой на данные следствия, "подозреваемая присваивала денежные средства, собранные с населения якобы для оказания помощи в освобождении граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом".

Суд санкционировал в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Мошенничество").

Сумму ущерба в полиции не называют.

Между тем резонансное дело в отношении активистки волонтерского движения и учредителя Общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат уже на стадии завершения расследования. 12 июня стало известного, что скоро его передадут в прокуратуру.