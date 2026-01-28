До 12 лет грозит браконьерам, задержанным в заповеднике

Браконьеры нелегально рубили саксаул редких пород в государственном заповеднике Кызылординской области. Их задержали полицейские совместно с прокуратурой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД, преступники действовали при поддержке сотрудников инспекции природных ресурсов, регулярно получавших взятки.

"26 января сотрудниками УБОП ДП Кызылординской области во взаимодействии с региональной прокуратурой в результате оперативной разработки пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной вырубкой и заготовкой деревьев, находящихся под охраной государства. Деятельность подозреваемых осуществлялась на территории государственного природного заповедника при покровительстве инспекторов управления природных ресурсов и регулирования природопользования, которые на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения", – говорится в распространенном сообщении.

Рассчитывая на безнаказанность, подозреваемые организовали схему заготовки и последующего сбыта редких деревьев породы саксаул в приграничные области.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, грузовые автомашины, электропилорамы, радиостанции, крупная сумма денежных средств, а также значительный объем незаконно вырубленного саксаула, восстановление которого в природных условиях требует десятилетий. Проводится расследование". МВД

Подозреваемые водворены в ИВС, им грозит до 12 лет лишения свободы. Размер причиненного государству ущерба устанавливается.

