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События

Сильный мороз и гололед: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 20:34 Фото: pexels
В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 4 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью в центре, горных районах области ожидается сильный мороз – 25 градусов.

На севере, западе и юге Западно-Казахстанской области гололед и туман. В Уральске гололед и туман.

На севере Карагандинской области временами туман. Ветер восточный, в южной половине области порывы 15-20 м/с. В Караганде временами туман.

В Улытауской области ветер северо-восточный на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области туман. В Павлодаре ночью и утром туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах области, 15-20 м/с.

На юге, в центре Абайской области низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре области, 15-20 м/с. В Семее ночью и утром туман.

На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области туман. В Петропавловске туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области туман. Ветер восточный, северо-восточный днем, в Мугалжарском районе порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Атырауской области небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. В Атырау ночью и утром туман.

В Кызылординской области ветер восточный днем на севере, в центре области, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

На севере, юге, востоке Акмолинской области туман, гололед.

На севере, востоке, юге Костанайской области туман. В Костанае туман.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области туман. В Актау ночью и утром туман.

В Астане ночью и утром туман и гололед. 

4-6 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с, 4 февраля ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе 4-6 февраля временами туман.

4-6 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами туман, на дорогах гололедица. В Конаеве 4-6 февраля ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

В Алматы 4-6 февраля ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что в двух областях Казахстана трассы закрыли из-за плохой погоды. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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