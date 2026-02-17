До 60 млн доз опасного снюса: раскрыты детали спецоперации АФМ
Известно, что незаконное производство развернулось на площади свыше 500 квадратных метров с ежедневным привлечением 20 работников.
Запрещенная продукция регулярно распространялась во все регионы страны.
"Из незаконного оборота изъято более одного миллиона единиц готовой продукции, 30 тонн табака, 2 млн упаковочных пакетов, ароматизаторы и токсичные химические примеси, а также специализированное оборудование для производства", – отмечено в сообщении Агентства за 17 февраля 2026 года.
Таким образом, как уточнили специалисты, объем изъятых материалов позволял изготовить до 60 млн единиц разовых доз снюсов.
В итоге с санкции суда на две автомашины, приобретенные на доходы от деятельности нелегальных цехов, наложен арест.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
В АФМ также напомнили и предупредили:
"Снюс содержит никотин и токсичные химические вещества, вызывает быструю зависимость, повреждает десны и слизистую, серьезно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений организма".
В 2025 году также на территории Туркестана был ликвидирован подпольный цех, размещенный на площади 1000 кв. м и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих. Позднее судом организаторы незаконного бизнеса были признаны виновными и приговорены к штрафу.