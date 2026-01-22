Зимний Балхаш: город у озера, который не уходит на паузу

Озеро Балхаш давно известно как одно из самых популярных летних направлений в Казахстане. В теплый сезон сюда приезжают десятки тысяч туристов: купаться, отдыхать на пляжах, рыбачить и проводить время на природе. Однако Балхаш – это не только лето. Zakon.kz рассказывает о зимнем Балхаше.

Зимой город и его окрестности предлагают не менее интересный и разнообразный отдых, который все чаще выбирают любители спокойствия, природы и активных зимних развлечений.

Городской отдых и инфраструктура

Балхаш – город, который живет круглый год. Даже зимой здесь сохраняется туристическая инфраструктура: работают гостиницы, кафе, магазины. Да, не все объекты, популярные летом, открыты в холодный сезон, однако вариантов размещения и досуга вполне достаточно.

Это транзитный город – на пути следования из Алматы в Астану, поэтому поток людей не иссякает никогда, и места размещения к этому готовы. Конечно, зоны отдыха на берегу озера закрыты до весны. Но и в самом Балхаше есть где остановиться. Например, вблизи городской набережной работает новый отель, принимающий гостей и зимой. Стоимость номера начинается от 25 тысяч тенге. Это цена за комнату со всеми удобствами и видом на озеро. Этот вариант хорошо подойдет для любителей зимней рыбалки, так как бухта расположена совсем рядом. И чтобы заняться промыслом, не нужно далеко идти или ехать.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Зимняя рыбалка на Балхаше – для ценителей

Одним из главных зимних развлечений остается рыбалка. Зимний Балхаш хорошо знаком опытным рыбакам со всего Казахстана. По их словам, именно зимой озеро раскрывается по-особенному: минимум шума, простор, чистый воздух и настоящая концентрация на процессе.

Уже не представляет своей жизни без рыбалки житель Балхаша Сергей Спиридонов – автомеханик по профессии и рыбак по призванию. И летом, и зимой он всегда находит время, чтобы заниматься любимым делом. По словам мужчины, у подледной ловли есть свои преимущества. И свое особенное настроение.

"Зимой можно рыбачить практически в любую погоду. И, как показывает практика, клев в холодное время года часто бывает даже лучше, чем летом". Житель Балхаша Сергей Спиридонов

Фото: Сергей Спиридонов

Зимняя рыбалка требует терпения и сосредоточенности, но именно это и привлекает тех, кто ценит спокойствие и размеренность. На городской набережной можно увидеть, как рыбаки черными точками разбросаны по льду. У некоторых есть свои излюбленные места. Рыбачить можно как рядом с городом, так и за его пределами. Вот, например, мой собеседник предпочитает район поселка Чубартюбек.

"Здесь большое разнообразие рыбы: сазан, лещ, судак, карась, вобла, змееголов. Не каждый водоем может этим похвастаться". Житель Балхаша Сергей Спиридонов

Для любителей комфорта в поселках рядом с городом можно снять домик. Но большинство рыбаков предпочитают проводить время на льду.

"В 150 км от города есть хозяйство, мы ездили рыбачить. Там путевка стоит 1 500 тенге и койко-место 5 000. В поселке Агулен есть гостиница, около 7 500 сутки. То есть для приезжих есть места размещения. Но в основном все приезжают с палатками, печками и 3-4 дня проводят на льду. Мало кто предпочитает гостиницы". Житель Балхаша Сергей Спиридонов

Фото: Сергей Спиридонов

Балхаш заметно отличается от многих других регионов. По словам опытных рыбаков, здесь проще выйти на лед и чаще удается найти перспективные места для ловли.

"В некоторых регионах зимой даже добраться до водоема сложно. Лед нестабильный или условия неблагоприятные. У нас на Балхаше рыбалка более доступная, если соблюдать технику безопасности. Житель Балхаша Сергей Спиридонов

В зимней рыбалке, помимо хорошего клева, важно не замерзнуть. Сергей, как и другие его коллеги по промыслу, использует палатки с утепленными полами из татами, газовые или автономные печки, позволяющие рыбачить часами даже в сильный мороз. Из снастей – современные зимние удочки, чувствительные кивки, разнообразные мормышки и блесны. Но и это еще не все.

Сегодня зимняя рыбалка – это уже не только удочка и лунка. Все больше рыбаков используют современные технологии, которые помогают сделать процесс более комфортным и результативным. Опытные рыболовы применяют эхолоты, навигаторы и мобильные приложения с прогнозами погоды и давления. Эти технологии помогают выбрать подходящее место, определить глубину и не упустить удачный момент для клева. Это особенно актуально для обширного и разнопланового Балхаша. Особое место занимают электронные помощники.

"Я иногда использую подводную камеру – она позволяет увидеть, есть ли рыба под лункой и как она реагирует на приманку. Это очень удобно. Я получаю дополнительную информацию, которая помогает мне получить хороший улов". Житель Балхаша Сергей Спиридонов

Фото: Сергей Спиридонов

Не стоит забывать и о безопасности. Зимний Балхаш требует уважения и осторожности. Сергей подчеркивает: на лед нельзя выходить без необходимого снаряжения. В обязательном наборе – спасательный жилет, свисток, веревка, шест и спасательный круг. "Это не формальность, а вопрос жизни", – говорит он.

Чаще всего зимой на Балхаше ловятся вобла и лещ, однако попадаются и серьезные трофеи.

"Однажды я поймал судака весом в пять килограммов, а сазана – на два с половиной. Такие уловы запоминаются надолго". Житель Балхаша Сергей Спиридонов

Урочище Бектауата: магия природы зимой

Особое место среди зимних маршрутов занимает урочище Бектауата, расположенное в 70 километрах от Балхаша. Летом сюда традиционно приезжают туристы, любители горных прогулок и природных достопримечательностей. Но и зимой Бектауата не теряет своей притягательности.

Фото: Павел Новокшонов

Заснеженные скалы, необычные каменные образования, тишина и простор создают здесь почти мистическую атмосферу. В холодное время года урочище привлекает любителей зимних походов, фотографов и тех, кто ищет нестандартные маршруты для выездов на природу.

Есть группы и отдельные энтузиасты, которые специально отправляются в Бектауата зимой – на однодневные походы, прогулки и экспедиции. Это направление постепенно становится популярным среди тех, кто ценит активный отдых и нетронутую природу вне туристического сезона.

Фото: Павел Новокшонов

И летом, и зимой ходит в горы Бектауата балхашец Павел Новокшонов. Он организует экскурсии для жителей и гостей города.

"В Бектауата природа уникальна в любое время года! Зима не исключение. Многие люди думают, что зимой на природе нечего делать, но они ошибаются. Зимой по-своему интересно. Конечно, в зимних условиях есть свои трудности и опасности, но если правильно все подготовить, то поход будет интересным, незабываемым и безопасным". Житель Балхаша Павел Новокшонов

Для зимних походов, как отмечает опытный турист, нужна физическая подготовка. В таких условиях прогулка по горам становится сложнее. Все из-за теплой одежды, экипировки и снежного покрова, по которому приходится идти. Чтобы чувствовать себя комфортно и не замерзнуть, балхашец рекомендует придерживаться некоторых правил.

"Одеваться нужно слоями. Первый слой – термобелье или что-то из синтетики, хлопок нежелательно надевать, он долго сохнет. Второй слой уже что-то более теплое – флис, свитер, худи. И третий слой – куртка, брюки плотные. Обувь, соответственно, должна быть с высоким берцем, хорошим протектором и обязательно со шнуровкой. В уггах и валенках не советую". Житель Балхаша Павел Новокшонов

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Как и летом, с собой следует взять воду и термос с горячим чаем, а также перекус. Из экипировки нужны трекинговые палки – они помогут распределить равномерно вес и сохранить баланс, защитные гетры или бахилы, которые не дадут снегу проникнуть в ботинок и ноги останутся сухими, а также ледоступы – это миниатюрный вариант альпинистских кошек. Маршруты зимой разные: от простых трекингов до восхождений на вершины.

"Есть простые прогулочные маршруты, например, трекинг к застывшим водопадам. Застывшие водопады я считаю одним из уникальных природных творений. Новичкам или тем, кто плохо подготовлен, лучше начинать с такого. Тем, кто имеет хорошую физическую подготовку, можно отправляться и на более высокие горы, но любое восхождение должен сопровождать знающий человек. Зима не повод отказываться от активных походов, в этот период природа показывает нам совсем другую сторону, другие краски, другие впечатления". Житель Балхаша Павел Новокшонов

Фото: Павел Новокшонов

Оздоровительный отдых вне сезона

Зимой Балхаш выбирают и те, кто хочет совместить отдых с заботой о здоровье. Возле Приозерска, что в 180 км от Балхаша, работает круглый год лечебно-оздоровительный комплекс. Он принимает на лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем, центральной и периферической нервной системы. Есть льготы для лиц с инвалидностью, скидки для пенсионеров. В холодный сезон стоимость проживания и процедур ниже, чем летом, а количество отдыхающих меньше. Это позволяет пройти курс лечения в более спокойной обстановке и без ажиотажа.

Фото: Павел Новокшонов

Зимний Балхаш – это возможность увидеть город и озеро по-новому. Это рыбалка на льду, походы в Бектауата, спокойные прогулки по набережной, оздоровительный отдых и доступные цены. Балхаш уверенно доказывает: отдых здесь возможен и интересен в любое время года. Зима лишь добавляет этому месту особую атмосферу тишины, простора и настоящего единения с природой.