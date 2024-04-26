Космонавт показал одно из самых красивых и загадочных мест во Вселенной

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 26 апреля 2024 года вновь порадовал своих подписчиков в Instagram новым видеороликом. Кадры, которыми он поделился, сделаны с борта МКС, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией космонавт поинтересовался у своих фолловеров, узнали ли они место, которое запечатлено на видео.

"Пролетаем одно из самых красивых и загадочных мест во Вселенной! Узнали, какое?" – написал Олег Артемьев.

Большинство комментаторов предположили, что бортинженер МКС показал Тибет или Гималаи, но Артемьев пока никак не отреагировал на эти варианты ответов:

"Бермуды".

"Антарктида".

"Памир, Гималаи?"

"Возможно, Тибет".

"Тибет, бесспорно".

"Это город Алматы".

"Спасибо за чудесные видео".

"Не угадала, но мне все нравится".

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19 апреля 2024 года Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей. Более подробно об этом можете узнать по ссылке.