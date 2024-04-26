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Космонавт показал одно из самых красивых и загадочных мест во Вселенной

Космонавт показал одно из самых красивых и загадочных мест во Вселенной, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 15:17 Фото: unsplash
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 26 апреля 2024 года вновь порадовал своих подписчиков в Instagram новым видеороликом. Кадры, которыми он поделился, сделаны с борта МКС, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией космонавт поинтересовался у своих фолловеров, узнали ли они место, которое запечатлено на видео.

"Пролетаем одно из самых красивых и загадочных мест во Вселенной! Узнали, какое?" – написал Олег Артемьев.

Большинство комментаторов предположили, что бортинженер МКС показал Тибет или Гималаи, но Артемьев пока никак не отреагировал на эти варианты ответов:

  • "Бермуды".
  • "Антарктида".
  • "Памир, Гималаи?"
  • "Возможно, Тибет".
  • "Тибет, бесспорно".
  • "Это город Алматы".
  • "Спасибо за чудесные видео".
  • "Не угадала, но мне все нравится".

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19 апреля 2024 года Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей. Более подробно об этом можете узнать по ссылке.

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