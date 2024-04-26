Космонавт показал одно из самых красивых и загадочных мест во Вселенной
Фото: unsplash
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 26 апреля 2024 года вновь порадовал своих подписчиков в Instagram новым видеороликом. Кадры, которыми он поделился, сделаны с борта МКС, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией космонавт поинтересовался у своих фолловеров, узнали ли они место, которое запечатлено на видео.
"Пролетаем одно из самых красивых и загадочных мест во Вселенной! Узнали, какое?" – написал Олег Артемьев.
Большинство комментаторов предположили, что бортинженер МКС показал Тибет или Гималаи, но Артемьев пока никак не отреагировал на эти варианты ответов:
- "Бермуды".
- "Антарктида".
- "Памир, Гималаи?"
- "Возможно, Тибет".
- "Тибет, бесспорно".
- "Это город Алматы".
- "Спасибо за чудесные видео".
- "Не угадала, но мне все нравится".
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