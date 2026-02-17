#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

МЧС открыло "горячие линии" с участием психологов после ощутимого землетрясения в Алматы и области

Фото: pexels
После землетрясения, которое произошло сегодня в Алматы и Алматинской области, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в связи с зафиксированным землетрясением открыты "горячие линии" с участием психологов МЧС:

  • Центр стратегического планирования и оперативного управления +7 (7172) 70-41-19.
  • Алматинская область +7 (727) 722-60-97.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:54
Что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести, куда бежать при землетрясении

17 февраля 2026 года примерно в 15:09 жители Алматы и Алматинской области почувствовали землетрясение. По данным МЧС, в южной столице сила землетрясения составила 2 балла, Талгаре – 3 балла, а в других населенных пунктах области от 2 до 4 баллов. Позднее в ДЧС Алматы разъяснили, почему горожанам не пришло оповещение об ощутимом землетрясении.

