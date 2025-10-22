Уникальные кадры с запада Казахстана: в объектив попал редкий архар

Администрация Устюртского заповедника в своем аккаунте в Instagram разместила серию снимков редкого животного, занесенного в Красную книгу Казахстана, – устюртского архара, сообщает Zakon.kz.

Устюртский архар – подвид горного барана (архара), обитающий на плато Устюрт, которое охватывает части Западного Казахстана и Узбекистана. Это уникальное животное является редким представителем фауны и охраняется законом.

Численность этого животного находится под угрозой из-за браконьерства, потери среды обитания и ограниченного ареала.

Интересный факт

"Архары считаются символом дикой природы степей и горных районов Азии. Их рога могут достигать 1,2 метра в размахе, и они служат не только оружием в борьбе за самок, но и важным признаком при идентификации возраста и пола животного".

Ранее в Катон-Карагайском национальном парке перед фотоловушкой прогулялся грациозный снежный барс. В кадре дикая кошка заглянула в объектив и удалилась по своим делам.