#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
События

Уникальные кадры с запада Казахстана: в объектив попал редкий архар

архар, Устюрт, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 16:26 Фото: unsplash
Администрация Устюртского заповедника в своем аккаунте в Instagram разместила серию снимков редкого животного, занесенного в Красную книгу Казахстана, – устюртского архара, сообщает Zakon.kz.

Устюртский архар – подвид горного барана (архара), обитающий на плато Устюрт, которое охватывает части Западного Казахстана и Узбекистана. Это уникальное животное является редким представителем фауны и охраняется законом.

Численность этого животного находится под угрозой из-за браконьерства, потери среды обитания и ограниченного ареала.

Интересный факт

"Архары считаются символом дикой природы степей и горных районов Азии. Их рога могут достигать 1,2 метра в размахе, и они служат не только оружием в борьбе за самок, но и важным признаком при идентификации возраста и пола животного".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 16:26
Казахстанский Fashion Week: сурок устроил "фотосессию" в нацпарке

Ранее в Катон-Карагайском национальном парке перед фотоловушкой прогулялся грациозный снежный барс. В кадре дикая кошка заглянула в объектив и удалилась по своим делам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Редкое растение найдено в степи Казахстана
17:28, 23 апреля 2025
Редкое растение найдено в степи Казахстана
Редкого хищника медоеда встретили в Устюртском заповеднике: уникальные кадры
10:43, 30 декабря 2024
Редкого хищника медоеда встретили в Устюртском заповеднике: уникальные кадры
Редкий хищник попал в фотоловушку в Мангистау
15:35, 18 января 2024
Редкий хищник попал в фотоловушку в Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: