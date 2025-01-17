Туман, дождь и метель: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 18 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, востоке, юге Улытауской области ожидается гололед.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области гололед. На востоке, юге области временами туман. В Караганде ночью ожидается низовая метель.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

На северо-западе Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. В Павлодаре ночью и утром ожидается низовая метель.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гололед.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. В Атырау ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром туман.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Днем на юге, востоке, в центре области гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. В Уральске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере Жетысуской области ожидается гололед.

Ночью в Абайской области ожидается метель. Днем на востоке, юге, в центре области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Семее ночью ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

На юге, юго-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ночью и утром гололед.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

Ранее сообщалось, где 18 января ожидается снегопад.