Метель и гололед: в Алматы и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 15 областях Казахстана на 18 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается низовая метель. В Атырау временами низовая метель.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Мангистауской области гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный на западе области, порывы 15-20 м/с. В Актау ночью гололед. Ветер северо-восточный ночью, порывы 15-18 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер юго-восточный днем на горных перевалах области, 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе временами туман.

На севере, юге, в центре области Абай туман.

На севере, в центре Кызылординской области туман. В Кызылорде временами туман.

В Северо-Казахстанской области снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный ночью, 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный ночью, 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области временами туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау временами туман. В Жезказгане временами туман.

Ночью в Костанайской области снег, метель, днем на северо-востоке, юге области снег, метель, гололед. На севере, западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на северо- востоке, юге области, 15-20 м/с. В Костанае ночью снег, метель.

Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами туман. Ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами туман.

18-20 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами туман, на дорогах гололедица. В Конаеве 18-20 февраля ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица.

В Алматы 18-20 февраля ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица.



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