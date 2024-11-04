Юг Казахстана накроет резкое похолодание

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде по стране на ближайшие дни. По данным специалистов, 5-7 ноября 2024 года на юге Казахстана ожидается значительное похолодание и сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди со снегом. Также ожидаются гололед, низовая метель, порывистый ветер, туман и сильные осадки". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь в северных, северо-западных регионах, уточняют синоптики, 5 ноября осадков не ожидается.

Кроме того, на востоке, юге и юго-востоке ожидается понижение температуры ночью до 3 мороза, в горных районах и вовсе – 8 мороза.

Ранее о непогоде также рассказали специалисты АО "НК "КазАвтоЖол". Они обратились к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.