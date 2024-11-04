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Юг Казахстана накроет резкое похолодание

заморозки Казахстан юг прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 12:32 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде по стране на ближайшие дни. По данным специалистов, 5-7 ноября 2024 года на юге Казахстана ожидается значительное похолодание и сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди со снегом. Также ожидаются гололед, низовая метель, порывистый ветер, туман и сильные осадки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь в северных, северо-западных регионах, уточняют синоптики, 5 ноября осадков не ожидается.

Кроме того, на востоке, юге и юго-востоке ожидается понижение температуры ночью до 3 мороза, в горных районах и вовсе – 8 мороза.

Ранее о непогоде также рассказали специалисты АО "НК "КазАвтоЖол". Они обратились к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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