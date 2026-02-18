Скандал в Гвардейском гарнизоне: четверо руководителей лишились должностей

В одной из воинских частей Гвардейского гарнизона возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений военнослужащему срочной службы. Проводится комплекс следственных действий, передает Zakon.kz.

Об этом 18 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК. По данным ведомства, одновременно была проведена служебная проверка, по итогам которой приняты принципиальные кадровые решения.

С занимаемых должностей освобождены командир воинской части, его заместитель по воспитательной и идеологической работе, командир батальона и командир роты.

"Предупреждение о неполном служебном соответствии объявлено заместителю командира воинской части – начальнику штаба, заместителю командира батальона и его заместителю по воспитательной работе. Ряду офицеров и сержантов объявлены строгие дисциплинарные взыскания", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что принятые меры демонстрируют принцип персональной и неотвратимой ответственности независимо от занимаемой должности. Окончательные выводы и правовая оценка всех обстоятельств будут даны по итогам расследования.

В соцсетях 16 февраля 2026 года появилась информация о том, что военнослужащий срочной службы в Отаре получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа.