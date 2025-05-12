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События

Из России в Казахстан экстрадировали мужчину: что он совершил

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 11:10 Фото: pexels
Генеральная прокуратура Казахстана из России экстрадировала мужчину для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления, сообщает Zakon.kz.

По информации Генеральной прокуратуры, казахстанец в 2023 году в городе Риддере во время распития спиртного поругался с собутыльником и складным ножом нанес ему множество ударов в область головы и тела. Потерпевшего удалось спасти.

"Приговором суда он был осужден к наказанию, не связанному с лишением свободы, однако, не выполнив возложенные на него обязанности, уклонился от отбывания уголовного наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В сентябре прошлого года разыскиваемый был задержан на территории Алтайского края Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. Теперь ему предстоит отбывать наказание в виде реального лишения свободы сроком более двух лет.

Другого казахстанца, разыскиваемого за мошенничество, нашли в Саудовской Аравии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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