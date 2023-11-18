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Из Германии в Казахстан экстрадировали предполагаемую мошенницу

самолет Фото: скриншот видео
Подозреваемая в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы экстрадирована из Германии, сообщает Zakon.kz.

Cотрудники генеральной прокуратуры, агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана из Федеративной Республики Германия экстрадировали гражданка Казахстана "Д" для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы.

"Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём", - говорится в сообщении.

В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиардов тенге.

В этой связи в отношении неё было начато досудебное расследование и объявлен международный розыск. Ее задержали в мае на территории Германии.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы ещё 2 лица, подозреваемые в совершении убийства и наркоторговле.

В свою очередь Казахстан выдал немецкой стороне двух людей, разыскиваемых за вымогательство и изнасилование.

Ранее из Турции в Казахстан экстрадировали разыскиваемого по подозрению в незаконном культивирование и хранение наркотических средств в крупном размере с целью сбыта.

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