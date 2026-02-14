Казахстанке пришлось сменить место жительства из-за сталкера, но это его не остановило

В Кызылорде суд назначил мужчине арест за преследование девушки. Подробностями дела поделились в суде 13 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Дело об уголовном проступке по ст. 115-1 ("Сталкинг") УК РК рассмотрено городским судом №2.

Согласно материалам дела, подсудимый писал потерпевшей через социальные сети, связывался с ней по мобильному телефону и через мессенджер WhatsApp, выражая свои чувства. Однако, несмотря на отказ потерпевшей и блокировку его абонентских номеров, он продолжал ее беспокоить. Подсудимый неоднократно приезжал к месту жительства и работы потерпевшей, преследуя ее. Мужчина систематически преследовал девушку с 2022 года, совершая сталкинг.

"В судебном заседании потерпевшая указала, что в результате произошедшего не могла свободно передвигаться по территории города, постоянно испытывала страх и была вынуждена сменить место жительства, и просила назначить подсудимому наказание в соответствии с законом и взыскать моральный вред. Суд признал подсудимого виновным по ст. 115-1 УК РК и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 25 суток". Пресс-служба Кызылординского областного суда

Отмечается, что по гражданскому иску в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 тенге.

