Казахстанке пришлось сменить место жительства из-за сталкера, но это его не остановило

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 15:28 Фото: pexels
В Кызылорде суд назначил мужчине арест за преследование девушки. Подробностями дела поделились в суде 13 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Дело об уголовном проступке по ст. 115-1 ("Сталкинг") УК РК рассмотрено городским судом №2.

Согласно материалам дела, подсудимый писал потерпевшей через социальные сети, связывался с ней по мобильному телефону и через мессенджер WhatsApp, выражая свои чувства. Однако, несмотря на отказ потерпевшей и блокировку его абонентских номеров, он продолжал ее беспокоить. Подсудимый неоднократно приезжал к месту жительства и работы потерпевшей, преследуя ее. Мужчина систематически преследовал девушку с 2022 года, совершая сталкинг.

"В судебном заседании потерпевшая указала, что в результате произошедшего не могла свободно передвигаться по территории города, постоянно испытывала страх и была вынуждена сменить место жительства, и просила назначить подсудимому наказание в соответствии с законом и взыскать моральный вред. Суд признал подсудимого виновным по ст. 115-1 УК РК и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 25 суток".Пресс-служба Кызылординского областного суда

Отмечается, что по гражданскому иску в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 тенге.

Сталкинг в Казахстане стал преступлением – разъяснение Генпрокуратуры

12 февраля 2026 года полиция Шымкента показала фото очередного сталкера.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
