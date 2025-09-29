Из-за двойного убийства жители Костанайской области боятся выходить на улицу

Жители Костанайской области забили тревогу по поводу двойного убийства, полиция подтвердила факт, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что в чатах распространяют информацию с просьбой лишний раз не выходить на улицу из дома или работы. Причина: поиски подозреваемого в двойном убийстве в селе Аманкарагай.

"Тут в Аманкарагае два трупа обнаружили. Дороги перекрыли, ищут человека везде сейчас. Если на работе, старайтесь там и находиться, если вы находитесь дома, закройте двери и не открывайте незнакомым лицам. Близких-родных предупреди, пусть будут в курсе", – говорится в информации.

Между тем в мессенджерах распространяется возможная ориентировка на подозреваемого в двойном убийстве в Аулиекольском районе.

"Согласно информации, об убийстве двух человек в селе Аманкарагай сообщил местный житель. К нему на улице подошла девочка, которая рассказала, что ее мама и брат лежат дома на полу. В совершении преступления подозревается взрослый мужчина. Кем он приходится погибшим, не сообщается", – пишет издание.

В Департаменте полиции Костанайской области подтвердили факт двойного убийства и сообщили, что возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, а также необходимые следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего", – прокомментировали в департаменте.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

