Происшествия

Одна упала в обморок, другая ей помогала: в Алматы мужчины обокрали двух девушек на улице

кража телефона, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 15:09 Фото: freepik
В Алматы девушке на улице стало плохо. И пока ее подруга пыталась ей помочь, их обеих обокрали неизвестные мужчины, сообщает Zakon.kz.

Согласно появившейся в соцсетях информации, инцидент произошел 7 февраля 2026 года.

"Моей подруге стало плохо, она упала в обморок. Пока я пыталась оказать ей первую помощь, к нам подошли трое мужчин под предлогом помощи. Пока двое делали вид, что помогают привести ее в чувство, они профессионально обчистили мои карманы. Были украдены два телефона: iPhone 15 Pro (мой) и iPhone 16 Pro (подруги). Они воспользовались тем, что я была в панике и все мое внимание было приковано к состоянию подруги. Как только они вытащили устройства, сразу скрылись. Место происшествия: угол улиц Достык – Кабанбай батыра – Зенкова, время: 3:50-4:00 утра", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в установленном законом порядке, возбуждено уголовное дело по факту кражи.

"Преступление было совершено при стечении обстоятельств, когда потерпевшей оказывалась помощь посторонними лицами. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности лиц, возможно причастных к данному правонарушению, установлены. В настоящее время принимаются меры по их задержанию, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и бдительности, особенно в местах массового пребывания людей, где злоумышленники могут пользоваться состоянием растерянности или ухудшения самочувствия окружающих", – прокомментировали в ДП.

Ход досудебного расследования находится на контроле. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

В конце января 2026-го в Алматы раскрыли канал сбыта краденых смартфонов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
