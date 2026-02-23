В Алматы приняли жесткое решение по двум барам
В Алматы закрыли два бара за систематические нарушения закона. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы городского Департамента полиции (ДП).
Так, по данным ведомства, в Медеуском районе Алматы прекращена деятельность двух развлекательных заведений, расположенных по одному адресу и функционировавших по соседству.
"По указанным объектам ранее неоднократно фиксировались нарушения законодательства: факты нарушения тишины, хулиганские проявления, административные правонарушения".Пресс-служба ДП Алматы
Кроме того, в ходе проверочных мероприятий были выявлены признаки незаконного оборота ядовитых веществ, по которым возбуждены уголовные дела.
В итоге с учетом систематичности нарушений и при координации прокуратуры района Управлением полиции Медеуского района принято решение о закрытии обоих заведений.
"Если заведение систематически нарушает закон и становится источником угрозы общественной безопасности, меры будут жесткими и принципиальными".Глава Управления полиции Медеуского района Жанибек Шынасилов
