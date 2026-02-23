В Алматы приняли жесткое решение по двум барам

В Алматы закрыли два бара за систематические нарушения закона. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы городского Департамента полиции (ДП).

Так, по данным ведомства, в Медеуском районе Алматы прекращена деятельность двух развлекательных заведений, расположенных по одному адресу и функционировавших по соседству.

"По указанным объектам ранее неоднократно фиксировались нарушения законодательства: факты нарушения тишины, хулиганские проявления, административные правонарушения". Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, в ходе проверочных мероприятий были выявлены признаки незаконного оборота ядовитых веществ, по которым возбуждены уголовные дела.

В итоге с учетом систематичности нарушений и при координации прокуратуры района Управлением полиции Медеуского района принято решение о закрытии обоих заведений.

"Если заведение систематически нарушает закон и становится источником угрозы общественной безопасности, меры будут жесткими и принципиальными". Глава Управления полиции Медеуского района Жанибек Шынасилов

Также в полиции предупреждали, что за нарушителями правил парковки в Алматы усилен контроль.