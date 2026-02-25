Президент – тренеру Шайдорова: Вы воспитали более чем достойного наследника
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поприветствовал тренера олимпийского чемпиона, выдающегося спортсмена, чемпиона Олимпиады 1994 года, чемпиона мира Алексея Урманова, сообщает Zakon.kz.
Церемония награждения чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова и его тренеров состоялась 25 февраля 2026 года в резиденции Акорда.
"Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя ваших великих достижений в этом виде спорта. Значительный вклад в достижение данного феноменального успеха внесли профильное министерство, федерация, а также Национальный олимпийский комитет во главе с прославленным боксером Геннадием Головкиным, чье имя недавно внесено во Всемирный зал боксерской славы. Наши соотечественники с большим волнением следили за перипетиями спортивной борьбы, особенно после усложнения произвольной программы Михаила, который пошел на риск и буквально вырвал победу на главном турнире человечества. Это тоже не случайно, ведь далеко не каждый может столь успешно использовать такой, возможно, единственный шанс в своей жизни. Как гласит древняя мудрость, не проворным достается успех, но время и случай для каждого из нас".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Президент уверен, что триумф Михаила "вдохновил тысячи молодых казахстанцев к занятию спортом, укрепил их веру в то, что любые, даже самые, казалось бы, фантастические мечты все же исполняются, если проявить трудолюбие, решимость, несгибаемую волю".
"Тысячи мальчиков и девочек нашей страны сегодня с восхищением смотрят на Михаила Шайдорова и хотят быть похожими на него, мечтают стать великими спортсменами. Это значит, в нашей стране непременно появятся новые звезды мирового спорта. Имена всех олимпийских чемпионов навсегда попадают в летопись мирового спорта, их достижения фиксируются в Музее Международного олимпийского комитета в Лозанне. Теперь туристы из различных стран, посещающие этот музей, смогут вновь стать свидетелями блестящей победы Михаила Шайдорова на Олимпиаде 2026 года".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Так, за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх Касым-Жомарт Токаев наградил:
- Михаила Шайдорова – орденом "Барыс" ІІ степени;
- тренера-консультанта Алексея Урманова – орденом "Достық" ІІ степени;
- главного тренера национальной сборной РК по фигурному катанию Асем Касанову, тренера по фигурному катанию Станислава Шайдорова, президента Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржана Ералы – орденом "Құрмет".
В свою очередь Михаил Шайдоров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев за поддержку.
