Жуткая давка в одной из школ Актау попала на видео: директор наказан
Фото: Zakon.kz
Видео с пугающей давкой в одной из школ Актау обернулось наказанием для руководства учебного заведения. Инцидент произошел из-за наплыва учащихся в гардероб, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Управлении образования Мангистауской области, инцидент произошел 23 февраля в лицее №11 города Актау. По данным ведомства, затор в коридоре образовался после завершения шестого урока у второй смены, когда школьники массово направились в гардероб. Временное скопление людей продолжалось около трех минут.
"В это время дежурными учителями и администрацией школы был организован необходимый контроль. Проверка показала, что правонарушений или ситуаций, угрожающих жизни и здоровью учащихся, зафиксировано не было. Администрации школы поручено усилить меры безопасности".Управление образования Мангистауской области
Тем не менее в отношении директора учебного заведения принята дисциплинарная мера, а администрации поручено усилить меры безопасности. На сегодняшний день учебный процесс продолжается в штатном режиме.
Ранее давка произошла из-за запрета телефонов в одном из филиалов НИШ в Астане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript