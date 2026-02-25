#Референдум-2026
События

Жуткая давка в одной из школ Актау попала на видео: директор наказан

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 22:02 Фото: Zakon.kz
Видео с пугающей давкой в одной из школ Актау обернулось наказанием для руководства учебного заведения. Инцидент произошел из-за наплыва учащихся в гардероб, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении образования Мангистауской области, инцидент произошел 23 февраля в лицее №11 города Актау. По данным ведомства, затор в коридоре образовался после завершения шестого урока у второй смены, когда школьники массово направились в гардероб. Временное скопление людей продолжалось около трех минут.

"В это время дежурными учителями и администрацией школы был организован необходимый контроль. Проверка показала, что правонарушений или ситуаций, угрожающих жизни и здоровью учащихся, зафиксировано не было. Администрации школы поручено усилить меры безопасности".Управление образования Мангистауской области

Тем не менее в отношении директора учебного заведения принята дисциплинарная мера, а администрации поручено усилить меры безопасности. На сегодняшний день учебный процесс продолжается в штатном режиме.

Ранее давка произошла из-за запрета телефонов в одном из филиалов НИШ в Астане.

Канат Болысбек
