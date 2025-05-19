Спецоперации КНБ с органами России и Кыргызстана: ликвидированы международные наркоканалы
Фото: Zakon.kz
Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана совместно с компетентными органами России и Кыргызстана провели две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 19 мая 2025 года, стало известно из Telegram-канала КНБ.
"В результате совместных действий на территории указанных стран задержаны 4 участника преступной группы, осуществивших оптовую реализацию наркотиков".Пресс-служба КНБ
В комитете подчеркнули, что из незаконного оборота изъято 20 кг синтетических наркотиков.
16 мая 2025 года сообщалось, что сотрудники Комитета нацбезопасности выявили в Акмолинской области канал незаконного оборота взрывчатых веществ.
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