Спецоперации КНБ с органами России и Кыргызстана: ликвидированы международные наркоканалы

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана совместно с компетентными органами России и Кыргызстана провели две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 мая 2025 года, стало известно из Telegram-канала КНБ.

"В результате совместных действий на территории указанных стран задержаны 4 участника преступной группы, осуществивших оптовую реализацию наркотиков". Пресс-служба КНБ

В комитете подчеркнули, что из незаконного оборота изъято 20 кг синтетических наркотиков.

16 мая 2025 года сообщалось, что сотрудники Комитета нацбезопасности выявили в Акмолинской области канал незаконного оборота взрывчатых веществ.