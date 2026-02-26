#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Мороз до -41°С, снегопад и туман: штормовое предупреждение объявили в РК на пятницу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 20:05 Фото: freepik
В 14 областях Казахстана на 27 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются временами сильный снег, гололед. В Талдыкоргане временами ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются сильный снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 41 градус.

На юге области Абай ожидается туман. На востоке, юго-западе области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на востоке, юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге области Улытау ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, временами порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидается сильный мороз 35 градусов.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег, днем на юге области временами сильные осадки (преимущественно снег), в горных районах области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, временами порывы 15 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, временами порывы 15 м/с.

В Кызылординской области ожидается гололед, в центре, на севере области низовая метель, ночью в центре, на востоке области туман. Ветер северо-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются гололед, низовая метель, ночью туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Туркестанской области ожидаются осадки, на западе, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), днем на юге, западе, в центре, в горных районах области осадки, на западе, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге, в горных районах области туман. На севере, в горных районах области гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются осадки (дождь, снег), туман. В Туркестане временами ожидаются осадки (дождь, снег), туман.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ранее были названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
