Общество

Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 17:36 Фото: Zakon.kz
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 27 февраля 2026 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью сильные морозы ожидаются в двух регионах республики:

  • до -40°С – на севере, востоке Восточно-Казахстанской области;
  • до -35°С – на востоке Карагандинской области.
"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков. В южных регионах, в центре и на востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки, в южных регионах – временами сильные, прогнозируются гололед, метель", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 м/с, на юге, юго-западе и юго-востоке – временами порывы 25-28 м/с.

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 17:36
Мороз, шквалистый ветер и гололед: что происходит в регионах страны – фоторепортаж

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 27 февраля – 1 марта 2026 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
