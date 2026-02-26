Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 27 февраля 2026 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", ночью сильные морозы ожидаются в двух регионах республики:
- до -40°С – на севере, востоке Восточно-Казахстанской области;
- до -35°С – на востоке Карагандинской области.
"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков. В южных регионах, в центре и на востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут осадки, в южных регионах – временами сильные, прогнозируются гололед, метель", – говорится в прогнозе.
Также сообщается, что по республике ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 м/с, на юге, юго-западе и юго-востоке – временами порывы 25-28 м/с.
