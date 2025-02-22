Дождь, снегопад и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде областей РК

В 15 областях Казахстана на 23 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами туман, ночью гололед.

В Актюбинской области ночью ожидается снег, на севере, юге, в центре области сильный снег, днем на севере, востоке области снег. На севере, востоке, в центре области ожидается низовая метель, ночью на юго-востоке области гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается снег, ночью сильный снег, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидается снег, на севере области сильный снег, днем на западе, севере, востоке области снег. На западе, севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются снег, низовая метель.

В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 17-22 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, на юге области осадки (снег, дождь), гололед, туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается низовая метель.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юго-востоке области 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе Карагандинской области ожидаются осадки, на севере области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе области порывы 15-18 м/с. В Караганде днем ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью на западе, юге, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, в центре области осадки, на востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман, на дорогах гололедица. В Актау на дорогах гололедица.

На севере, западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что на территорию страны надвигается серия циклонов.

