Мороз до -27, метель и туман: штормовое предупреждение объявили в РК на понедельник

В 16 областях Казахстана на 10 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, в центре, на востоке, севере области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Мугалжарском районе Актюбинской области сохранится низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, в Мугалжарском районе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается гололед. На севере, западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем временами порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Атырауской области ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед.

Ночью в горных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Шымкенте днем ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром туман. В Туркестане в конце дня ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром туман.

На востоке Улытауской области ожидается временами туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, днем гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается временами туман.

На севере, востоке, в центре Абайской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью и утром на юго-западе области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25-27 градусов. В Талдыкоргане ночью и утром временами туман. Ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.

Ранее сообщалось, какая погода в ближайшие три дня ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента.