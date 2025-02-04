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События

Мороз до -27, туман и снегопад: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 20:15 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 5 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. В Уральске туман.

На юго-западе, юге Абайской области низовая метель. На западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, юге области, 15-20 м/с. В Семее ночью и утром туман.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области туман. В Усть-Каменогорске туман.

На западе Атырауской области туман, гололед.

В Мугалжарском районе Актюбинской области низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный в Мугалжарском районе, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке области временами туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Караганде ветер северо-восточный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области туман. В Петропавловске туман.

На севере, юге, в центре Улытауской области временами туман. Ветер северо-восточный на севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области небольшой снег, низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром  туман.

На севере, востоке Костанайской области туман. Ветер восточный днем на юге области, 15 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер в Жетысуской области ветер юго-восточный, порывы временами 30 м/с и более. Ночью в центре, горных районах области сильный мороз 27 градусов. В Талдыкоргане ночью  сильный мороз 25-27 градусов.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах области, 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую среду, 5 февраля 2025 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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